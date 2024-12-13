Gerador de Vídeos de Onboarding: Simplifique Sua Configuração

Crie vídeos de onboarding profissionais rapidamente usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para guiar novos usuários de forma eficaz.

Gere um vídeo de onboarding de 1 minuto, especificamente direcionado a novos usuários empresariais que precisam entender um recurso complexo de SaaS. O estilo visual deve ser profissional e limpo, usando sobreposições gráficas animadas para explicar conceitos abstratos, acompanhado por uma narração clara e confiante. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações de forma envolvente, garantindo uma geração de narração suave para um produto final polido, criando um gerador de vídeos de onboarding eficaz.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para a equipe de suporte técnico, demonstrando o processo de configuração passo a passo de uma nova ferramenta de diagnóstico interna. O vídeo requer um estilo visual instrucional preciso que imita gravação de tela, com narração de áudio calma e detalhada. Utilize a funcionalidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para agilizar a criação de conteúdo, complementado por legendas automáticas para acessibilidade, tornando-o um excelente criador de vídeos de onboarding.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de demonstração técnica de 2 minutos destinado a desenvolvedores e administradores técnicos, ilustrando a integração avançada de API de um produto com sistemas externos. O estilo visual deve ser orientado por dados e conciso, incorporando trechos de código e fluxogramas claros, todos narrados com uma voz autoritária. Este projeto de gerador de vídeo de IA deve usar efetivamente os Modelos & cenas da HeyGen para estruturar as informações complexas, integrando ativos visuais relevantes de sua biblioteca de mídia/suporte de estoque para criar uma experiência abrangente de editor de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de dica rápida de 45 segundos voltado para usuários avançados experientes, mostrando as melhores práticas para otimizar seu fluxo de trabalho dentro do software, aproveitando as configurações avançadas. O vídeo precisa de um estilo visual dinâmico e envolvente com cortes rápidos e uma voz energética e encorajadora. Garanta que o vídeo possa ser facilmente adaptado para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto & exportações da HeyGen, potencialmente extraindo elementos adicionais da biblioteca de mídia/suporte de estoque para destacar recursos-chave e personalizar vídeos de forma eficaz dentro deste gerador de vídeos de onboarding.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Onboarding

Crie vídeos de onboarding envolventes e personalizados para seus usuários em apenas alguns passos simples, melhorando sua primeira experiência com seu produto.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro ou Selecione um Modelo
Comece inserindo seu conteúdo de onboarding como um roteiro ou escolhendo entre uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais para iniciar sua criação.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Voz de IA
Enriqueça seu vídeo selecionando entre diversos avatares de IA para apresentar seu conteúdo, tornando seu onboarding de usuário mais relacionável e dinâmico.
3
Step 3
Refine Seu Vídeo com Branding
Aplique o estilo único da sua marca utilizando controles de branding (logo, cores) e integrando sua própria mídia para um visual polido e coeso.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo Final
Produza seus vídeos de onboarding de alta qualidade e compartilhe-os facilmente com seus usuários, garantindo uma introdução suave e eficaz ao seu produto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Recursos e Educação de Produtos

.

Descomplique facilmente funcionalidades complexas de produtos em vídeos de onboarding claros e concisos, melhorando o aprendizado e a adoção do usuário.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de onboarding de usuários?

A HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos de IA, simplificando a produção de vídeos de onboarding de usuários envolventes. Os usuários podem facilmente transformar texto em conteúdo de vídeo dinâmico usando avatares de IA realistas e narrações profissionais de IA, reduzindo significativamente o tempo de produção para um onboarding eficaz.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de onboarding de clientes com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen permite uma ampla personalização para seus vídeos de onboarding de clientes. Você pode selecionar entre uma variedade de modelos de vídeo, integrar os ativos da sua marca e personalizar avatares de IA e fundos para combinar perfeitamente com a estética da sua empresa ao personalizar vídeos.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento e demonstração de produtos abrangentes?

A HeyGen oferece recursos técnicos robustos para criar vídeos detalhados de treinamento e demonstração de produtos, como gravação de tela integrada e capacidades avançadas de editor de vídeo. Além disso, seu suporte multilíngue permite que você alcance um público global com narrações de IA em vários idiomas.

Com que rapidez posso gerar vídeos de onboarding de alta qualidade usando a HeyGen?

Como um poderoso criador de vídeos de onboarding, a HeyGen permite a criação rápida de conteúdo de alta qualidade. Com funcionalidade intuitiva de texto-para-vídeo e modelos de vídeo prontos para uso, você pode produzir vídeos de onboarding profissionais, até mesmo em resolução 4K, em minutos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo