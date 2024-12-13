Gerador de Onboarding de Usuários: Impulsione Adoção & Retenção

Acelere a adoção de usuários e o sucesso do cliente criando experiências de onboarding personalizadas com avatares de IA envolventes.

Direcionado a gerentes de produto SaaS, este vídeo de 1 minuto explica de forma concisa como um gerador de onboarding de usuários simplifica a jornada do usuário, melhorando significativamente as taxas de ativação do produto. O estilo visual será profissional e moderno, apresentando um avatar de IA autoritário que entrega uma narração clara e persuasiva, destacando as capacidades de geração de avatares de IA e narração da HeyGen para uma apresentação polida.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para proprietários de produtos, este vídeo de 90 segundos demonstra a facilidade de criar checklists interativos dentro de uma plataforma de onboarding de usuários, destacando seu aspecto de solução sem código. Visualmente, contará com gravações de tela dinâmicas e uma trilha sonora vibrante e animada, enquanto uma voz amigável de IA guia os espectadores pelos passos, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e Legendas/legendas para acessibilidade da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Um mergulho profundo de 2 minutos para analistas de dados, este vídeo explora como uma plataforma de adoção digital utiliza poderosas análises de produto para otimizar o engajamento do usuário. A abordagem visual será centrada em dados com animações elegantes e visualizações de dados envolventes, complementadas por uma voz informativa, utilizando os Modelos & cenas e suporte de Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para ilustrar conceitos complexos de forma clara.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo de 1,5 minuto voltado para equipes de suporte, detalhando como uma plataforma de onboarding de usuários permite a criação e implantação rápida de um centro de recursos no aplicativo. O estilo visual e de áudio será um passo a passo amigável com um tom instrucional claro, demonstrando aplicações práticas e utilizando efetivamente o redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações da HeyGen para várias plataformas e Texto-para-vídeo a partir de roteiro para criação de conteúdo eficiente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Onboarding de Usuários

Projete e implemente facilmente experiências de onboarding de usuários envolventes para aumentar a adoção e retenção de produtos com ferramentas intuitivas e sem código.

1
Step 1
Crie Seu Caminho de Onboarding
Defina as etapas principais que os usuários precisam seguir utilizando fluxos de inscrição personalizáveis e checklists interativos para construir uma experiência de onboarding personalizada.
2
Step 2
Desenhe Tours Guiados Interativos
Crie tours de produto envolventes e orientações passo a passo, aproveitando dicas e modais para destacar funcionalidades chave e garantir que os usuários compreendam seu produto rapidamente.
3
Step 3
Implemente Seus Fluxos de Onboarding
Implante seus caminhos e conteúdos de onboarding criados de forma integrada em seu aplicativo usando soluções sem código, sem necessidade de expertise técnica para integração.
4
Step 4
Analise e Otimize o Desempenho
Acompanhe o comportamento do usuário com análises de produto e obtenha insights através de ferramentas de feedback do usuário para melhorar continuamente as taxas de ativação do produto e a retenção de clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente a Confiança e a Adoção de Produtos

.

Produza vídeos convincentes impulsionados por IA de histórias de sucesso de clientes para construir credibilidade e acelerar a adoção de produtos durante a jornada de onboarding.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto-para-vídeo, permitindo que os usuários gerem vídeos profissionais a partir de roteiros simples e modelos prontos para uso. Esta solução sem código torna a produção de vídeos sofisticados acessível para várias aplicações.

Posso personalizar os vídeos criados com a HeyGen para corresponder à minha marca?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e outros elementos visuais. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca para uma mensagem consistente.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para saída e distribuição de vídeos?

A HeyGen suporta várias opções de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações de alta qualidade, garantindo que seus vídeos gerados sejam otimizados para qualquer plataforma. Você pode facilmente produzir vídeos de demonstração interativos ou webinars automatizados e integrá-los aos seus fluxos de trabalho existentes.

A HeyGen oferece recursos para melhorar a acessibilidade e o conteúdo dos vídeos?

Sim, a HeyGen inclui geração robusta de narração e legendas automáticas, melhorando a acessibilidade e compreensão. Além disso, uma rica biblioteca de mídia e suporte de estoque fornecem recursos extensos para seus projetos de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo