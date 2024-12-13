Imagine criar vídeos promocionais de guias do usuário claros como cristal em minutos, não horas. Este vídeo de 30 segundos, voltado para proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, deve apresentar um avatar de IA energético demonstrando como é fácil converter um roteiro em visuais envolventes usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen. O estilo visual será brilhante e moderno, com transições suaves, complementado por uma narração amigável e animada, mostrando o poder de um gerador de promoções de guias do usuário para simplificar instruções passo a passo para qualquer produto.

Gerar Vídeo