Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um walkthrough envolvente de 90 segundos com gerador de vídeo de IA direcionado a usuários de tecnologia existentes e profissionais de TI, explicando uma nova integração de produto. O estilo visual deve ser dinâmico com gráficos em movimento envolventes, enquanto o áudio fornece uma narração técnica precisa desenvolvida a partir de um roteiro detalhado, utilizando o recurso de texto para vídeo do HeyGen. Aproveite o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para aprimorar a explicação dessa integração avançada.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos projetado para funcionários internos e líderes de equipe, delineando um novo processo da empresa do início ao fim. O vídeo deve adotar um estilo visual corporativo, amigável e fácil de seguir, utilizando os modelos e cenas do HeyGen para estruturar as informações de forma eficaz. Garanta que todas as etapas críticas sejam destacadas com texto na tela, tornando-as acessíveis por meio do recurso de legendas do HeyGen, tornando este um elemento crucial para a criação eficiente de vídeos.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma demonstração atraente de 45 segundos de criador de vídeo educacional voltada para educadores e criadores de conteúdo, ilustrando como apresentações de PowerPoint existentes podem ser facilmente transformadas em conteúdo de vídeo envolvente. Empregue um estilo visual brilhante, ilustrativo e encorajador com uma voz animada e informativa, aproveitando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para converter rapidamente apresentações. Mostre a flexibilidade de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para se adequar a várias plataformas, fornecendo um caminho claro de materiais tradicionais para experiências de aprendizado dinâmicas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Educativos

Transforme seus materiais de treinamento em vídeos educativos envolventes com IA, simplificando a criação de conteúdo e aprimorando as experiências de aprendizado.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo ou colando seu roteiro de treinamento. Nossa IA analisará seu texto, estabelecendo a base para seu vídeo educativo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar visualmente seu conteúdo, garantindo um apresentador profissional e relacionável para seu público.
3
Step 3
Adicione Visuais e Legendas
Aumente a clareza incorporando mídia de estoque relevante ou seus próprios visuais. Gere automaticamente legendas precisas para melhorar a acessibilidade e a compreensão.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu vídeo e exporte-o no formato desejado, pronto para ser compartilhado em plataformas como seu LMS ou sistemas de treinamento internos, completando sua criação de vídeo.

Casos de Uso

Melhore a Eficácia do Treinamento

Aumente significativamente o engajamento dos trainees e a retenção de conhecimento por meio de vídeos de treinamento dinâmicos e personalizados gerados por IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um gerador de vídeos de IA para educação de usuários?

O HeyGen é um poderoso gerador de vídeos de IA que transforma roteiros de texto em vídeos educativos envolventes. Ele utiliza tecnologia avançada de texto para vídeo, permitindo que você selecione entre diversos avatares de IA e gere narrações realistas de IA para dar vida aos seus materiais de treinamento.

Posso integrar materiais de treinamento existentes, como PowerPoints, no HeyGen para criação de vídeos?

Sim, o HeyGen permite a criação de vídeos de forma integrada, permitindo que você faça upload e integre vários materiais de treinamento, incluindo PowerPoints. Você pode converter suas apresentações em conteúdo de vídeo dinâmico, adicionando avatares de IA e narrações para aprimorar o aprendizado e o engajamento.

Quais ferramentas de edição avançadas e controles de branding o HeyGen oferece para vídeos de treinamento profissional?

O HeyGen oferece ferramentas de edição abrangentes e controles de branding para personalizar seus vídeos de treinamento profissional. Você pode aplicar o logotipo e as cores da sua marca, utilizar uma rica biblioteca de mídia e adicionar legendas para acessibilidade, garantindo que seu conteúdo esteja perfeitamente alinhado com os padrões da sua organização.

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos multilíngues com narrações e legendas de IA?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos multilíngues oferecendo geração robusta de narrações de IA e suporte automático a legendas. Essa capacidade técnica permite que os usuários traduzam facilmente roteiros e produzam vídeos de treinamento acessíveis a um público global, ampliando o alcance e a compreensão.

