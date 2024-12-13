Crie um anúncio cativante de 30 segundos com o "criador de vídeos de carros usados" destacando os pontos fortes de um modelo específico, direcionado a jovens compradores conscientes do orçamento. O estilo visual deve ser dinâmico e animado, com uma trilha sonora moderna e uma narração energética. Utilize a geração de Voz do HeyGen para narrar os principais recursos e selecione Templates e cenas envolventes para montar rapidamente o vídeo.

Gerar Vídeo