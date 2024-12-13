Gerador de Vídeos para Capacitação: Melhore o Treinamento de Funcionários Agora

Crie rapidamente vídeos de treinamento envolventes para funcionários usando nosso poderoso recurso de Texto para vídeo para aprendizado eficiente.

Crie um vídeo instrucional de 90 segundos direcionado a profissionais de TI e novos contratados, demonstrando um recurso de software complexo. O estilo visual deve ser elegante e diagramático, com uma narração calma e autoritária em AI explicando os processos passo a passo. Utilize o recurso de texto para vídeo da HeyGen para transformar eficientemente a documentação técnica em explicações visuais envolventes, adequadas para aprimoramento via integração com LMS.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 2 minutos voltado para desenvolvedores e entusiastas de tecnologia, desvendando os princípios de um novo algoritmo de AI. A estética visual deve ser futurista e ilustrativa, apresentando um avatar de AI expressivo para apresentar as informações de forma clara. Aproveite os avatares de AI da HeyGen para trazer um toque humano a tópicos técnicos complexos, tornando esta ferramenta de geração de vídeo AI inestimável para explicações detalhadas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 45 segundos para equipes de engenharia globais, introduzindo as capacidades de uma nova ferramenta técnica. O estilo visual deve ser orientado por infográficos e direto, com uma narração precisa e articulada em AI que pode ser facilmente adaptada para suporte multilíngue. Empregue a geração de narração da HeyGen para garantir uma entrega de áudio clara e consistente em todas as versões linguísticas do conteúdo do gerador de vídeo de treinamento.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo essencial de treinamento de 1 minuto sobre as melhores práticas para o manuseio seguro de dados, destinado a todos os funcionários. O estilo visual deve ser limpo, profissional e de fácil compreensão, complementado por uma voz de AI amigável, mas firme. Incorpore legendas/captions da HeyGen para melhorar a acessibilidade e reforçar as mensagens-chave, simplificando o processo de criação de vídeos para procedimentos técnicos críticos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos para Capacitação

Transforme facilmente seu conteúdo de treinamento em vídeos de capacitação envolventes e impulsionados por AI para educar e capacitar sua equipe com esforço mínimo.

1
Step 1
Crie a partir do Texto
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de treinamento. A capacidade de Texto para vídeo do nosso plataforma converte seu conteúdo escrito em um vídeo dinâmico, formando a base de seus cursos de capacitação.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de AI
Enriqueça seu conteúdo instrucional selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares de AI profissionais. Esses apresentadores digitais adicionam um toque humano, tornando seus vídeos de treinamento mais relacionáveis e envolventes.
3
Step 3
Gere Narrações
Refine o áudio do seu vídeo utilizando a geração avançada de narrações para uma narração com som natural. Escolha entre várias vozes e idiomas para adequar perfeitamente ao seu conteúdo de treinamento e público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu projeto e use o redimensionamento de proporção e exportações para baixar seu vídeo de capacitação concluído em vários formatos. Isso garante que ele seja perfeitamente adequado para integração em qualquer plataforma, incluindo seu LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistificar Assuntos Complexos

Transforme conceitos intrincados, como tópicos médicos, em vídeos gerados por AI claros, concisos e envolventes para um melhor entendimento e educação.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com AI?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de geração de vídeos com AI, permitindo que os usuários transformem texto em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares de AI realistas. Isso simplifica todo o processo de criação de vídeos, tornando-o eficiente para várias aplicações.

A HeyGen pode ser integrada a plataformas de aprendizado existentes para treinamento?

Sim, a HeyGen suporta integração com LMS, permitindo a implantação perfeita do conteúdo do gerador de vídeo de treinamento dentro de sistemas de gerenciamento de aprendizado existentes. Além disso, você pode exportar vídeos no formato SCORM para ampla compatibilidade e rastreamento.

Quais opções de narração e multilíngue a HeyGen oferece?

A HeyGen oferece narrações robustas em AI com uma ampla gama de vozes naturais, garantindo áudio de alta qualidade para seus vídeos. Também oferecemos suporte multilíngue abrangente, permitindo que você alcance um público global sem esforço.

A HeyGen fornece ferramentas para conteúdo de vídeo alinhado à marca?

Absolutamente, a HeyGen capacita os usuários com controles extensivos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas na criação de vídeos. Isso garante que todos os seus vídeos mantenham uma identidade de marca consistente em todas as plataformas.

