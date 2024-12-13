A HeyGen garante que seus vídeos se alinhem perfeitamente com sua marca através de controles abrangentes de branding, incluindo logotipos personalizados e paletas de cores. Nossos modelos e cenas personalizáveis, juntamente com o redimensionamento de proporção de aspecto, ajudam você a manter uma aparência consistente e profissional em todo o seu conteúdo de vídeo.