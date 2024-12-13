Criador de Vídeos Universitários: Crie Conteúdo Educacional Envolvente

Transforme instantaneamente roteiros em vídeos promocionais universitários dinâmicos e cursos de ensino a distância usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen.

Crie um tour virtual cativante de 60 segundos pelo campus, projetado para estudantes potenciais e seus pais, destacando as principais instalações e a vibrante vida estudantil. O estilo visual deve ser dinâmico e inspirador, acompanhado por música de fundo animada e narração clara, usando os avatares de IA da HeyGen para guiar os espectadores pela experiência.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo envolvente de 45 segundos com depoimentos autênticos de estudantes, direcionado a alunos do ensino médio que estão considerando candidaturas universitárias. O vídeo deve adotar um estilo visual e auditivo pessoal e genuíno, destacando experiências diversas de estudantes, e utilizando o recurso de legendas da HeyGen para acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional universitário conciso de 30 segundos para recrutar candidatos potenciais interessados em programas acadêmicos específicos, focando em cursos de ensino a distância. Empregue uma abordagem visual moderna e envolvente, destacando elementos-chave dos cursos com visuais impactantes e narrações concisas, aproveitando os modelos e cenas da HeyGen para um visual profissional.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo convidativo de 90 segundos ilustrando a experiência completa da vida universitária, voltado para estudantes internacionais e suas famílias. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, destacando clubes estudantis, eventos no campus e a comunidade diversa, com uma trilha sonora animada, e narração gerada via texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Universitários

Crie vídeos universitários envolventes para recrutamento, tours virtuais e ensino a distância sem esforço com as ferramentas de IA da HeyGen.

1
Step 1
Gere Seu Vídeo
Comece convertendo seu roteiro em um vídeo envolvente usando nosso recurso de Texto-para-vídeo, ou escolha entre uma variedade de modelos prontos para uso para seu conteúdo.
2
Step 2
Aprimore com Visuais
Integre seus próprios ativos de vídeo e imagem, ou explore nossa vasta biblioteca de mídia/suporte de estoque para encontrar os visuais perfeitos para seus vídeos promocionais universitários.
3
Step 3
Aplique a Identidade Visual
Mantenha a consistência institucional aplicando seus controles de Identidade Visual (logotipo, cores), garantindo que cada vídeo reflita a identidade única de sua universidade para fins de recrutamento.
4
Step 4
Compartilhe em Várias Plataformas
Prepare seu vídeo para diversos canais utilizando o redimensionamento de proporção e exportações, tornando-o perfeito para redes sociais, cursos de ensino a distância ou integração em LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Estudantes

.

Gere depoimentos de estudantes envolventes e tours virtuais pelo campus para cativar e informar futuros candidatos universitários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar universidades a criar vídeos promocionais envolventes?

A HeyGen capacita universidades a produzir vídeos promocionais universitários de alta qualidade usando seu gerador de vídeos de IA. Aproveite modelos profissionais, personalize a marca com logotipos e cores, e integre filmagens de arquivo e efeitos de animação para mostrar efetivamente seu tour virtual pelo campus ou depoimentos de estudantes.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeos de IA eficaz para cursos de ensino a distância?

A HeyGen simplifica a criação de conteúdo para cursos de ensino a distância transformando texto em vídeo envolvente. Utilize avatares de IA realistas e geração avançada de narração, juntamente com legendas automáticas, para entregar conteúdo educacional atraente de forma eficiente.

A HeyGen pode substituir ferramentas tradicionais de edição de vídeo para conteúdo universitário?

A HeyGen simplifica o processo de produção de vídeo, reduzindo a dependência de ferramentas complexas de edição de vídeo com sua plataforma intuitiva. Sua interface de arrastar e soltar e modelos profissionais permitem a criação rápida de conteúdo para redes sociais, depoimentos de estudantes e mais, com redimensionamento flexível de proporção para várias plataformas.

Quais recursos a HeyGen oferece para universidades focadas em recrutamento de estudantes e redes sociais?

As universidades podem melhorar significativamente seus esforços de recrutamento e presença nas redes sociais criando vídeos promocionais universitários dinâmicos com a HeyGen. Gere conteúdo envolvente com depoimentos de estudantes ou destaques de tours virtuais pelo campus, utilizando o gerador de vídeos de IA da HeyGen para atrair efetivamente estudantes potenciais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo