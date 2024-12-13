Sim, a HeyGen é um gerador de vídeos educacionais versátil, perfeito para criar uma ampla gama de conteúdos, desde módulos de cursos online até vídeos explicativos no YouTube e vídeos de treinamento interno. Seu software intuitivo de criação de vídeos, com uma interface de arrastar e soltar, capacita tanto estudantes quanto educadores a produzir conteúdo de vídeo de qualidade profissional com facilidade.