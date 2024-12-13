Gerador de Vídeos de Programas Universitários: Eleve Seu Alcance

Crie rapidamente vídeos de marketing escolar atraentes com avatares de IA profissionais.

Gere um vídeo cativante de 45 segundos apresentando um novo programa universitário, direcionado a futuros alunos e seus pais, com um estilo visual inspirador e profissional, acompanhado por uma trilha sonora animada e uma narração clara. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais destaques do programa de forma dinâmica, garantindo alto engajamento para vídeos de marketing escolar.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos projetado para alunos online, desmembrando conceitos educacionais complexos com gráficos animados claros e uma narração amigável. Este criador de vídeos educacionais de IA aproveita a capacidade de texto para vídeo da HeyGen, tornando a criação de conteúdo simples usando modelos e cenas pré-construídos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um clipe vibrante de 30 segundos para redes sociais para atrair jovens adultos, apresentando conteúdo visualmente atraente e acelerado, ajustado à música moderna, otimizado para visualização silenciosa. Os recursos de legendas/captions e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen garantirão o máximo alcance e acessibilidade para a criação de vídeos impactantes.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de treinamento informativo de 90 segundos para o corpo docente e funcionários da universidade, apresentando novas políticas ou procedimentos com um estilo visual limpo e profissional e uma narração autoritária. Incorpore o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais relevantes e considere utilizar avatares de IA para uma entrega consistente e envolvente de vídeos educacionais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Programas Universitários

Transforme facilmente informações do programa em vídeos educacionais atraentes para marketing e divulgação com ferramentas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro
Comece inserindo os detalhes do seu programa e as mensagens principais como texto. Nossa IA converterá automaticamente seu roteiro em um vídeo dinâmico, economizando tempo de filmagem.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para representar seus programas universitários. Esses apresentadores digitais podem transmitir efetivamente sua mensagem e engajar seu público.
3
Step 3
Gere Narrações e Personalize
Produza narrações de qualidade profissional em vários idiomas ou selecione entre modelos pré-desenhados para melhorar o apelo visual e a entrega da mensagem do seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo com a marca da universidade, ajuste proporções para diferentes plataformas e exporte para compartilhamento perfeito em redes sociais, sites ou apresentações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Otimize o Marketing e Divulgação Universitária

.

Crie rapidamente vídeos atraentes para redes sociais e clipes de marketing para promover programas universitários e atrair futuros alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para conteúdo educacional?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais envolventes ao oferecer modelos prontos para uso, avatares de IA e poderosas capacidades de texto para vídeo. Você pode facilmente transformar roteiros em conteúdo atraente com uma interface de arrastar e soltar, garantindo que vídeos educacionais de alta qualidade sejam acessíveis para todos.

A HeyGen pode criar vídeos educacionais de IA profissionais com avatares de IA personalizados e narrações?

Com certeza. A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos educacionais de IA profissionais com avatares de IA realistas e narrações naturais de IA. Isso permite conteúdo personalizado e altamente envolvente, perfeito para diversos cenários de aprendizagem e projetos criativos.

O que torna a HeyGen ideal para vídeos de programas universitários e vídeos de marketing escolar?

A HeyGen é um gerador excepcional de vídeos de programas universitários porque permite a produção rápida de vídeos explicativos de alta qualidade e vídeos de marketing escolar. Com controles de branding, suporte de biblioteca de mídia e opções fáceis de localização, as universidades podem efetivamente mostrar seus programas e alcançar públicos diversos.

A HeyGen suporta a geração rápida de vídeos de treinamento para equipes de L&D?

Sim, a HeyGen é projetada para acelerar a produção de vídeos de treinamento para equipes de L&D. Ao utilizar a funcionalidade de texto para vídeo, narrações de IA e uma extensa biblioteca de mídia, as empresas podem rapidamente criar vídeos de treinamento abrangentes e envolventes sem tempo de produção extenso.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo