Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos voltado para administradores universitários e planejadores de programas. A estética visual deve ser limpa e profissional, usando gráficos em movimento elegantes e uma narração clara e autoritária gerada através do recurso de geração de narração da HeyGen. Demonstre como o 'criador de programas universitários' simplifica o 'planejamento de programas', desde os conceitos iniciais até cronogramas acadêmicos detalhados, enfatizando eficiência e clareza.
Produza um vídeo energético de 25 segundos projetado para estudantes ansiosos por personalizar sua vida acadêmica. Empregue um estilo visual vibrante e criativo com cortes rápidos e uma trilha sonora moderna e envolvente. O vídeo deve ilustrar como os usuários podem 'criar seu próprio cronograma' usando 'modelos personalizáveis', incorporando visuais animados do suporte de biblioteca/estoque de mídia da HeyGen para tornar cada cronograma único.
Crie um vídeo conciso de 35 segundos para qualquer pessoa que gerencie um 'cronograma semanal', incluindo estudantes e professores, demonstrando organização sem esforço. A abordagem visual deve ser prática e eficiente, com demonstrações claras na tela e narração direta, aprimorada pelas legendas/captions da HeyGen para máxima acessibilidade. Ilustre a facilidade de gerar um 'cronograma semanal' abrangente e utilizar a 'funcionalidade de compartilhamento' para manter todos informados e no caminho certo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda Ofertas Acadêmicas.
Produza conteúdo de vídeo de alta qualidade para novos programas acadêmicos, alcançando mais alunos e simplificando a introdução de cursos para estudantes universitários.
Aumente o Engajamento dos Estudantes com o Programa.
Aumente o engajamento e a retenção de estudantes em programas acadêmicos fornecendo explicações claras e impulsionadas por IA para cronogramas e planejamentos complexos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos?
A HeyGen revoluciona a produção de conteúdo ao permitir que os usuários transformem texto em vídeo a partir de um roteiro usando avatares de IA realistas, simplificando significativamente todo o processo de geração de vídeos. Esta poderosa ferramenta ajuda os criadores a produzir vídeos de alta qualidade de forma eficiente.
A HeyGen pode personalizar narrações e legendas?
Sim, a HeyGen oferece recursos robustos de geração de narração para adicionar áudio com som natural aos seus vídeos. Além disso, você pode facilmente incluir legendas sincronizadas para melhorar a acessibilidade e o engajamento do público em várias plataformas.
Quais recursos de branding a HeyGen oferece?
A HeyGen permite que você mantenha a consistência da marca com modelos personalizáveis e controles de branding, incluindo a capacidade de incorporar seu logotipo e cores preferidas. Isso garante que o conteúdo do seu vídeo esteja sempre alinhado com a identidade única da sua marca.
Como posso exportar meus vídeos da HeyGen?
A HeyGen facilita a exportação de seus vídeos finais, oferecendo redimensionamento flexível de proporção de aspecto e várias opções de exportação para atender aos requisitos específicos da sua plataforma. Você pode preparar seu conteúdo de forma eficiente para diferentes canais e públicos.