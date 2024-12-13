Criador de Vídeos de Divulgação Universitária: Engaje Futuros Estudantes

Atraia estudantes potenciais com vídeos de marketing dinâmicos. Utilize modelos e cenas personalizáveis para resultados profissionais.

606/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo curto de 1,5 minuto projetado para candidatos internacionais, oferecendo uma visão calorosa e abrangente da vibrante cultura do campus da universidade. A apresentação visual deve ser acolhedora e diversa, apresentando a vida estudantil, eventos culturais e belas paisagens do campus, acompanhada de um tom amigável. Ao utilizar "Texto para vídeo a partir de roteiro", garanta que a narrativa comunique sem esforço a experiência única do estudante, tornando este uma poderosa ferramenta de vídeos de marketing escolar que supera barreiras culturais e convida talentos globais.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo informativo de 2 minutos para estudantes recém-admitidos que se preparam para a orientação, detalhando recursos essenciais do campus, como a biblioteca, saúde estudantil e serviços de carreira. O estilo visual e de áudio deve ser claro, conciso e tranquilizador, empregando gráficos limpos e uma apresentação acessível. Utilize "Avatares AI" para guiar os estudantes através das informações, atuando como mentores virtuais amigáveis, tornando esta uma solução prática de criador de vídeos de divulgação universitária para engajamento pré-matrícula.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo cativante de 45 segundos destinado a potenciais parceiros de pesquisa, ex-alunos e o público em geral, destacando uma inovação de pesquisa universitária revolucionária ou uma conquista acadêmica recente. A estética visual deve ser elegante, moderna e inspiradora, usando gráficos em movimento dinâmico e imagens de arquivo profissionais para transmitir significado. Empregue "Modelos e cenas" para montar rapidamente uma narrativa de alto impacto que posicione a instituição como líder, atuando como um eficaz criador de vídeos AI para mostrar a excelência institucional.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Divulgação Universitária

Produza facilmente vídeos de divulgação universitária atraentes para atrair estudantes potenciais e mostrar sua instituição com ferramentas potentes de AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Divulgação
Comece escrevendo ou colando sua mensagem. Nosso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro transforma suas palavras em um vídeo dinâmico, perfeito para engajar estudantes potenciais.
2
Step 2
Selecione um Avatar AI e Modelo
Escolha entre uma variedade de avatares AI para representar sua universidade. Combine-os com um modelo profissionalmente projetado para estabelecer uma aparência consistente e atraente para seus vídeos de marketing escolar.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas Envolventes
Melhore a clareza e acessibilidade com narrações AI profissionais em vários idiomas. Gere automaticamente legendas para garantir que sua mensagem alcance um público mais amplo, incluindo aqueles com o som desligado.
4
Step 4
Exporte para Qualquer Plataforma
Finalize seus vídeos promocionais aplicando a marca da sua universidade. Em seguida, exporte seu vídeo de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para mídias sociais ou seu site, para conectar-se com estudantes potenciais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda o Alcance do Programa Educacional

.

Desenvolva mais cursos online e conteúdo educacional para ampliar o alcance global da sua universidade e atrair diversos alunos e estudantes.

background image

Perguntas Frequentes

Quais capacidades avançadas os avatares AI da HeyGen trazem para a divulgação universitária?

A HeyGen utiliza avatares AI avançados e narrações AI para criar vídeos de divulgação universitária envolventes e personalizados. Esses apresentadores digitais podem transmitir mensagens de forma eficaz para estudantes potenciais, tornando seus vídeos de marketing escolar mais dinâmicos e memoráveis.

A HeyGen pode ajudar a simplificar a criação de vídeos promocionais para instituições educacionais?

Com certeza, a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos promocionais através de uma vasta biblioteca de modelos personalizáveis. Você pode facilmente gerar vídeos de marketing de alta qualidade convertendo texto em vídeo a partir de roteiro, economizando tempo e recursos valiosos para suas iniciativas de divulgação estudantil.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para divulgação global de estudantes?

A HeyGen oferece suporte multilíngue e legendas automáticas, permitindo que instituições educacionais alcancem diversas populações estudantis em todo o mundo. Esses recursos técnicos garantem que seus vídeos educacionais sejam acessíveis e impactantes para um público mais amplo de estudantes potenciais.

Como a HeyGen auxilia na otimização de vídeos de marketing escolar para plataformas de mídia social?

A HeyGen suporta vários formatos de proporção e controles de branding, permitindo que você adapte seus vídeos de marketing escolar para desempenho ideal em plataformas de mídia social. Crie facilmente vídeos de mídia social atraentes que capturem a atenção e impulsionem a divulgação estudantil de forma eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo