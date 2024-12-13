Criador de Vídeos de Orientação Universitária: Crie Vídeos de Boas-Vindas Envolventes

Produza vídeos profissionais de orientação universitária mais rapidamente. Transforme seu roteiro em conteúdo de vídeo envolvente com o recurso de texto para vídeo do HeyGen.

429/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 90 segundos de orientação no campus para líderes de organizações estudantis, detalhando novos procedimentos de reserva de instalações e protocolos de segurança. O estilo visual e de áudio deve ser altamente ilustrativo, usando modelos e cenas profissionais com legendas claras e concisas para destacar instruções-chave, aproveitando as capacidades do HeyGen para conteúdo eficaz de criador de vídeos de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial detalhado de 2 minutos especificamente para membros do corpo docente universitário, demonstrando como usar efetivamente o sistema de gerenciamento de aprendizagem atualizado. Este vídeo técnico deve combinar gravações de tela da interface com uma narração precisa de texto para vídeo a partir de um roteiro, garantindo que cada passo seja claramente comunicado, utilizando os recursos do criador de vídeos de IA do HeyGen para criar um recurso educacional altamente acessível.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 45 segundos de orientação para estudantes abordando recursos de acessibilidade no campus e serviços de apoio para estudantes com deficiência. O estilo visual deve ser empático e claro, misturando imagens reais do campus com gráficos ilustrativos, enquanto uma narração calorosa e tranquilizadora (gerada através da geração de narração do HeyGen) com legendas precisas garante que todas as informações cruciais sejam transmitidas de forma eficaz e inclusiva.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Orientação Universitária

Crie vídeos de orientação universitária envolventes e informativos sem esforço, garantindo uma recepção tranquila para novos alunos com ferramentas profissionais.

1
Step 1
Selecione Sua Base
Comece seu vídeo de orientação selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais, fornecendo um ponto de partida estruturado para seu conteúdo.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo adicionando visuais únicos e conteúdo à biblioteca de mídia abrangente, tornando-o distinto para sua universidade.
3
Step 3
Crie Seu Vídeo Roteirizado
Aproveite as capacidades avançadas de texto para vídeo para criar uma narrativa visual envolvente diretamente do seu roteiro, simplificando a geração de conteúdo.
4
Step 4
Aplique os Toques Finais
Aplique legendas claras para melhorar a acessibilidade e incorpore a geração de narração profissional para um produto final polido e inclusivo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Mensagens de Boas-Vindas Inspiradoras

.

Crie vídeos de boas-vindas emocionantes e motivacionais de professores e funcionários, estabelecendo um tom positivo e inspirando novos alunos ao começarem sua jornada.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de orientação universitária?

O HeyGen é um avançado criador de vídeos de IA que transforma roteiros em vídeos de orientação universitária envolventes. Aproveitando as capacidades de texto para vídeo e avatares de IA realistas, ele reduz significativamente o tempo e os recursos de produção, tornando o processo altamente eficiente.

Posso personalizar meus vídeos de orientação no campus com a marca da minha instituição?

Com certeza. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore facilmente o logotipo, cores específicas e fontes da sua universidade nos vídeos de orientação no campus. Isso garante consistência de marca em todo o seu conteúdo de vídeo educacional.

Quais funcionalidades técnicas o HeyGen oferece para produzir conteúdo de orientação estudantil de forma eficiente?

O HeyGen oferece recursos técnicos robustos, como uma rica biblioteca de mídia e a capacidade de gerar narrações e legendas automaticamente a partir do seu roteiro. Essas ferramentas simplificam o processo de criação de vídeos de orientação estudantil, permitindo uma geração rápida de conteúdo e comunicação eficaz.

O HeyGen suporta recursos de acessibilidade como legendas para vídeos educacionais?

Sim, o HeyGen gera automaticamente legendas e subtítulos para todos os seus vídeos educacionais, incluindo vídeos de orientação universitária. Este recurso crucial melhora a acessibilidade e garante que suas mensagens importantes sejam compreendidas por um público mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo