Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de integração de 1,5 minuto para novos alunos matriculados na universidade, explicando o processo de registro usando a capacidade de texto-para-vídeo a partir de um roteiro. O estilo visual e de áudio deve ser informativo e energético, empregando gráficos brilhantes e música de fundo animada, complementados por legendas automáticas para melhorar a compreensão. Esta abordagem simplificada garante que todos os novos alunos recebam informações claras e acessíveis.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de boas-vindas de 2 minutos voltado para estudantes internacionais, mostrando a vida diversificada no campus e os serviços de apoio. O estilo visual deve ser caloroso e inclusivo, apresentando interações autênticas entre estudantes e belas imagens do campus obtidas da biblioteca de mídia/suporte de estoque, acompanhadas por uma narração calma e tranquilizadora e legendas claras. Esta produção do gerador de vídeo de IA visa fazer com que cada novo estudante internacional se sinta em casa.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo instrucional conciso de 45 segundos para professores e funcionários, demonstrando as melhores práticas para criar anúncios universitários envolventes usando os modelos e cenas de vídeo do HeyGen. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, limpo e direto, empregando uma voz clara e autoritária e elementos gráficos simplificados. Este prompt enfatiza como o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto simplifica a adaptação de conteúdo para várias plataformas, promovendo maior acessibilidade para comunicações no campus.
Como Funciona o Gerador de Vídeo de Orientação Universitária

Crie facilmente vídeos de orientação universitária envolventes com avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, garantindo uma experiência de integração tranquila para novos estudantes.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de vídeo de orientação na plataforma. Nossa IA converterá instantaneamente seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, usando o poder do Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo de orientação, entregando vídeos profissionais e impactantes.
3
Step 3
Adicione Branding e Mídia
Personalize seu vídeo utilizando controles de Branding para incorporar o logotipo e as cores da sua universidade, criando conteúdo de orientação visualmente consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de orientação personalizado, depois exporte facilmente seus vídeos envolventes usando várias opções de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para distribuição perfeita em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê Boas-Vindas e Inspire Novos Estudantes

Crie vídeos de boas-vindas envolventes que elevem e motivem os estudantes ingressantes, promovendo uma primeira impressão positiva e um senso de pertencimento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen converte texto em vídeos envolventes com avatares de IA?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de IA para transformar seu roteiro em vídeos profissionais, completos com avatares de IA realistas. Este processo de texto-para-vídeo inclui geração de narração perfeita e pode incorporar vários ativos da biblioteca de mídia para criar vídeos envolventes.

Quais controles de branding o HeyGen oferece para vídeos de orientação universitária?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você personalize seus vídeos de orientação universitária com o logotipo, cores da marca e fontes específicas da sua instituição. Isso garante que todos os vídeos de integração de estudantes mantenham uma aparência consistente e profissional.

O HeyGen pode gerar automaticamente legendas e melhorar a acessibilidade dos vídeos?

Sim, o HeyGen gera automaticamente legendas precisas para todos os seus vídeos, melhorando significativamente os recursos de acessibilidade para públicos diversos. Esta capacidade técnica, combinada com nosso gerador de vídeo de IA, garante que seus vídeos educacionais sejam inclusivos e alcancem um público mais amplo.

O HeyGen suporta a geração de vídeo de ponta a ponta, incluindo modelos?

Absolutamente, o HeyGen simplifica a Geração de Vídeo de Ponta a Ponta oferecendo uma ampla gama de modelos de vídeo e cenas para iniciar seu projeto. Você pode facilmente integrar sua própria mídia ou usar nossa extensa biblioteca de mídia, tudo enquanto se beneficia das capacidades do gerador de vídeo de IA do HeyGen.

