A HeyGen simplifica todo o fluxo de trabalho, permitindo que você gere conteúdo de vídeo de alta qualidade a partir de roteiros ou até mesmo por meio de gravação de tela. Uma vez criado, seus vídeos de cursos online podem ser facilmente baixados ou compartilhados em várias plataformas, garantindo que seus materiais educacionais alcancem seu público sem esforço.