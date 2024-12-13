Desbloqueie o Potencial com Nosso Criador Universal de Vídeos de Treinamento

Converta seus roteiros em vídeos de e-learning polidos sem esforço, aproveitando o texto para vídeo a partir do roteiro para criação rápida de conteúdo.

Imagine um vídeo de treinamento profissional de 90 segundos, voltado para treinadores corporativos e profissionais de L&D, com visuais limpos e uma narração autoritária. Este vídeo demonstraria como os avatares de IA da HeyGen simplificam a criação de vídeos de treinamento de alta qualidade, tornando o criador de vídeos de treinamento universal verdadeiramente indispensável.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional moderno e demonstrativo de 2 minutos, ideal para desenvolvedores de software e instrutores técnicos, empregando transições suaves e um tom informativo e preciso. Este vídeo deve destacar como a HeyGen capacita os usuários a gerar vídeos instrucionais abrangentes diretamente do roteiro, aproveitando sua capacidade de texto para vídeo com tecnologia de IA.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de e-learning amigável e inclusivo de 1 minuto para criadores de conteúdo educacional e defensores da acessibilidade, apresentando visuais claros que destacam o texto principal e uma voz calma e encorajadora. Este segmento ilustraria a simplicidade de adicionar legendas automáticas para garantir que todos os vídeos de e-learning sejam acessíveis, enfatizando conceitos de microlearning.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de treinamento animado dinâmico de 45 segundos, perfeito para pequenos empresários e equipes de marketing sem experiência em design, utilizando visuais coloridos e uma narração animada e confiante. Mostre como a extensa biblioteca de templates e cenas da HeyGen acelera a produção de vídeos de treinamento animados envolventes, estabelecendo-a como um criador de vídeos de treinamento versátil.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador Universal de Vídeos de Treinamento

Produza vídeos de treinamento profissionais sem esforço com ferramentas alimentadas por IA, do roteiro a visuais impressionantes, garantindo experiências de aprendizado envolventes e eficazes.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Projeto
Comece selecionando entre uma variedade diversificada de templates de vídeo ou transforme seu roteiro existente em um rascunho inicial de vídeo com capacidades avançadas de texto para vídeo, preparando o cenário para seu conteúdo de treinamento.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA Envolventes
Dê vida ao seu conteúdo escolhendo entre vários avatares de IA que podem transmitir sua mensagem com expressões realistas e sincronização labial. Combine-os com geração precisa de narrações para aumentar o engajamento.
3
Step 3
Aplique um Acabamento Profissional
Refine seu vídeo de treinamento utilizando controles de branding para integrar seu logotipo e cores. Melhore a acessibilidade e a compreensão com legendas automáticas geradas automaticamente para todo o conteúdo falado.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento de alta qualidade, pronto para qualquer plataforma. Exporte em vários formatos de proporção e resoluções, tornando seus vídeos instrucionais impactantes e facilmente compartilháveis para seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Educação em Saúde

Simplifique efetivamente informações médicas complexas, tornando o treinamento em saúde mais acessível e impactante para profissionais e estudantes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento usando IA?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo a partir do roteiro para transformar seu conteúdo escrito em vídeos de treinamento envolventes automaticamente. Esta abordagem inovadora torna a criação de vídeos instrucionais de alta qualidade incrivelmente eficiente, mesmo sem filmagem, funcionando como um poderoso criador universal de vídeos de treinamento.

A HeyGen pode gerar automaticamente legendas e narrações para conteúdo de treinamento?

Sim, a HeyGen fornece legendas automáticas e geração sofisticada de narrações, simplificando o processo de pós-produção para seus vídeos de treinamento. Isso garante acessibilidade e amplo apelo para seus vídeos de e-learning e módulos de microlearning, tornando-a um criador de vídeos de treinamento abrangente.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para garantir a consistência da marca em vídeos de treinamento?

A HeyGen oferece uma variedade de templates de vídeo profissionais e controles de branding robustos, permitindo que você incorpore facilmente seu logotipo, cores e fontes da marca. Isso garante que todos os seus vídeos de treinamento animados e vídeos instrucionais mantenham uma aparência consistente e profissional, reforçando a identidade da sua marca.

Quais capacidades técnicas tornam a HeyGen um criador de vídeos de treinamento eficaz?

As capacidades técnicas da HeyGen incluem texto para vídeo com tecnologia de IA a partir do roteiro, avatares de IA e geração avançada de narrações, tornando-a um criador de vídeos de treinamento robusto. Ela também oferece legendas automáticas e recursos de gravação de tela, simplificando a produção de vídeos de e-learning e vídeos instrucionais abrangentes.

