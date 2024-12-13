Gerador Universal de Vídeo de Treinamento: Crie Cursos Envolventes

Capacite equipes de L&D a criar vídeos de treinamento de funcionários envolventes instantaneamente com avatares AI realistas.

Crie um vídeo de marketing vibrante de 45 segundos demonstrando como proprietários de pequenas empresas podem produzir conteúdo atraente sem esforço. Mostre o poder de um gerador de vídeo AI para transformar ideias simples em "vídeos de marketing" profissionais, utilizando os diversos "Templates e cenas" da HeyGen para um estilo visual moderno e elegante, com uma narração AI animada e amigável para cativar os espectadores.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para startups de tecnologia que estão introduzindo uma nova funcionalidade de produto, imagine um vídeo explicativo de 60 segundos que seja limpo e informativo. Este "vídeo explicativo" deve apresentar gráficos em movimento dinâmicos ao lado de um sofisticado "avatar AI" entregando uma voz AI clara e concisa, demonstrando como as capacidades de "texto para vídeo a partir de roteiro" simplificam explicações complexas para gerentes de produto.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de treinamento profissional de 30 segundos para equipes de L&D corporativas, funcionando como uma demonstração concisa de "gerador universal de vídeo de treinamento". O estilo visual deve ser limpo e encorajador, apresentando "legendas" fáceis de ler e uma voz AI calorosa e clara produzida via "Geração de Narração". Isso permite uma rápida introdução de novas políticas da empresa, destacando o papel da HeyGen como um eficiente "gerador de vídeo de treinamento".
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional energético de 15 segundos direcionado a criadores de conteúdo de mídia social, apresentando uma nova série digital. O estilo visual deve ser moderno e acelerado, incorporando visuais vibrantes da "Biblioteca de Mídia/suporte de estoque" com um fundo musical dinâmico e moderno e uma voz AI rápida. Enfatize como o "gerador de vídeo AI" da HeyGen permite a criação rápida e "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para várias plataformas, utilizando "templates personalizáveis" para alcançar um visual polido e impactante.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador Universal de Vídeo de Treinamento

Transforme sem esforço seu conteúdo de treinamento em vídeos envolventes e de alta qualidade usando ferramentas alimentadas por AI e opções personalizáveis, simplificando seu aprendizado e desenvolvimento.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Treinamento
Comece colando seu roteiro ou esboço de treinamento na plataforma. Nossa AI converterá automaticamente seu texto em um vídeo dinâmico usando capacidades de texto para vídeo, formando o núcleo do seu conteúdo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador AI
Selecione entre uma variedade de avatares AI para apresentar seu conteúdo. Esses apresentadores digitais dão vida ao seu roteiro, garantindo uma entrega envolvente e consistente para seu público.
3
Step 3
Personalize com Voz e Estilo
Gere narrações AI com som natural para o avatar escolhido ou faça upload do seu próprio áudio. Melhore ainda mais sua mensagem personalizando elementos de cena e aplicando a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Completo
Uma vez que seu vídeo de treinamento esteja perfeito, exporte-o facilmente para várias plataformas. Nossas ferramentas também permitem o redimensionamento de proporção de aspecto e a adição de legendas para máximo alcance e acessibilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique o Treinamento Complexo

.

Transforme conceitos intrincados em conteúdo de vídeo claro e digerível, tornando assuntos complexos acessíveis e fáceis de entender para qualquer necessidade de treinamento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos de marketing com AI?

A HeyGen capacita você a criar "vídeos de marketing" atraentes de forma eficiente usando seu avançado "gerador de vídeo AI". Você pode transformar roteiros diretamente em conteúdo de vídeo envolvente com "avatares AI" realistas e aproveitar "templates personalizáveis" para produzir "vídeos explicativos" profissionais rapidamente.

Que tipos de vídeos de treinamento a HeyGen pode me ajudar a criar?

A HeyGen serve como um "gerador universal de vídeo de treinamento", ideal para "treinamento corporativo", "treinamento de funcionários" e "treinamento de clientes". Suas robustas capacidades de "texto para vídeo" e "avatares AI" a tornam perfeita para equipes de "L&D" desenvolverem conteúdo instrucional de alta qualidade em escala.

A HeyGen oferece avatares AI realistas e narrações para produção de vídeo?

Sim, a HeyGen fornece "avatares AI" altamente realistas que dão vida aos seus roteiros de "texto para vídeo". Complementando isso, nossas avançadas "Narrações AI" garantem que sua mensagem seja entregue com fala natural e envolvente, tornando sua produção de vídeo perfeita.

Posso personalizar a marca e a aparência dos vídeos gerados com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece extensos "controles de marca", permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e ativos sem esforço. Você também pode utilizar "templates personalizáveis" e aproveitar a biblioteca de mídia para garantir que cada saída do "gerador de vídeo AI" esteja perfeitamente alinhada com a identidade da sua marca.

