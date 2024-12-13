Criador Universal de Vídeos Explicativos: Crie Vídeos Envolventes

Crie vídeos explicativos envolventes sem esforço com os modelos personalizáveis do HeyGen, aumentando o engajamento para agências de marketing e pequenas empresas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um dinâmico "vídeo explicativo de produto" de 90 segundos projetado para pequenos empresários, demonstrando como eles podem criar conteúdo cativante para mostrar suas ofertas de forma descomplicada. O vídeo deve adotar um estilo visual vibrante e amigável, com música animada e uma narração energética que reflita entusiasmo. Enfatize como os "Modelos e cenas" do HeyGen permitem personalização rápida e como a "Geração de narração" garante um som polido.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo informativo elegante de 1 minuto para agências de marketing, ilustrando como o avançado "software de vídeo explicativo" do HeyGen pode otimizar os projetos dos clientes. O estilo visual e de áudio deve ser autoritário e informativo, apresentando gráficos polidos e uma voz confiante e articulada, talvez usando mídia da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque". Mostre a eficiência de criar "Texto em vídeo a partir de roteiro" para cumprir prazos apertados e entregar resultados de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de treinamento abrangente de 120 segundos voltado para treinadores corporativos, ilustrando as capacidades do HeyGen para "geração de vídeo de ponta a ponta". A estética do vídeo deve ser educacional e de apoio, com visuais claros e uma voz calma e precisa explicando etapas complexas. Foque em como "Legendas/legendas" aumentam a acessibilidade e como a "Geração de narração" sem interrupções torna possível criar conteúdo de treinamento multilíngue.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador Universal de Vídeos Explicativos

Transforme suas ideias em vídeos explicativos envolventes em minutos, sem necessidade de experiência em edição de vídeo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo. O recurso de texto para vídeo com IA converte instantaneamente seu texto em um storyboard visual, formando a base do seu vídeo explicativo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA realistas para ser seu apresentador na tela. Personalize sua aparência e sincronize-os perfeitamente com seu roteiro para transmitir sua mensagem.
3
Step 3
Aplique Narrações
Enriqueça seu vídeo com geração de narração profissional em vários idiomas. Escolha entre uma variedade de vozes e tons para combinar perfeitamente com sua mensagem e público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Revise seu vídeo explicativo completo e faça os ajustes finais. Utilize o redimensionamento de proporção para otimizar seu vídeo para diferentes plataformas, depois exporte e compartilhe facilmente com seu público.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Explicativos Educacionais e de Treinamento

Desenvolva de forma eficiente conteúdo educacional envolvente e vídeos de treinamento para alcançar um público global e melhorar os resultados de aprendizagem.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos com IA?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos com IA permitindo que você converta facilmente texto em vídeo usando avatares de IA realistas e um editor de arrastar e soltar fácil de usar. Essa capacidade de geração de vídeo de ponta a ponta torna a produção de vídeo profissional acessível mesmo sem experiência prévia em edição de vídeo.

Quais capacidades flexíveis de edição de vídeo o HeyGen oferece para vídeos explicativos?

O HeyGen oferece capacidades flexíveis de edição de vídeo através de modelos personalizáveis, controles abrangentes de branding e uma extensa biblioteca de mídia. Você pode integrar gravações de tela e outros ativos, garantindo que seus vídeos explicativos estejam perfeitamente alinhados com sua marca e mensagem.

O HeyGen pode gerar automaticamente narrações e legendas para vídeos explicativos?

Sim, o HeyGen pode gerar automaticamente narrações de alta qualidade a partir do seu roteiro e fornecer legendas automáticas para seus vídeos explicativos. Ele também oferece opções multilíngues, aumentando a acessibilidade e o alcance para públicos diversos.

O HeyGen é uma solução de ponta a ponta para produção de vídeos explicativos?

Absolutamente, o HeyGen é um software abrangente de vídeo explicativo que oferece geração de vídeo de ponta a ponta, desde o roteiro inicial até a exportação final. Sua interface intuitiva e ferramentas como redimensionamento de proporção permitem que você produza vídeos explicativos polidos e prontos para publicação de forma eficiente.

