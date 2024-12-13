Desbloqueie o Aprendizado com um Gerador de Treinamento de Acesso Universal
Crie vídeos de treinamento de funcionários diversos com avatares de IA, garantindo acesso universal e aprendizado envolvente para todos.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para gerentes de RH, demonstrando como produzir rapidamente "vídeos de treinamento de funcionários" envolventes usando "avatares de IA" para melhorar a retenção dos alunos e transmitir informações complexas de forma clara. Empregue um estilo visual vibrante e profissional com diversos "avatares de IA" do HeyGen retratando vários papéis, acompanhado por música de fundo animada e encorajadora. Enfatize a facilidade de implantação de um "Gerador de Vídeo de Treinamento Universal."
Desenvolva um vídeo explicativo de 2 minutos voltado para oficiais de acessibilidade e organizações globais, ilustrando o papel crítico das "funcionalidades de acessibilidade e multilíngues" para alcançar o verdadeiro "acesso universal". Apresente uma estética visual limpa e acessível com exemplos de "Legendas/legendas" em diversos idiomas e texto claro na tela, apoiado por uma voz profissional e tranquilizadora. Este vídeo deve destacar como o HeyGen fornece "Legendas/legendas" abrangentes para um alcance mais amplo.
Crie um "vídeo tutorial" rápido de 45 segundos para Especialistas em Assuntos (SMEs) mostrando como converter sua expertise em conteúdo educacional impactante usando um "gerador de vídeo de IA". Utilize uma abordagem visual direta e passo a passo com "Modelos e cenas" do HeyGen para montar rapidamente um vídeo de aparência profissional, acompanhado por uma narração concisa e amigável gerada via "Geração de narração". Este prompt visa destacar a criação eficiente de conteúdo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Crie mais cursos e alcance mais alunos em todo o mundo.
Produza cursos diversos sem esforço para expandir o alcance global e melhorar o acesso universal ao aprendizado.
Aumente o engajamento e a retenção no treinamento com IA.
Eleve o impacto dos vídeos de treinamento de funcionários aproveitando a IA para melhorar o engajamento e a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA para treinamento?
O HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeo de IA e Texto para Vídeo para transformar roteiros em conteúdo de vídeo envolvente. Isso simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento de funcionários, tornando informações técnicas complexas facilmente compreensíveis.
Quais funcionalidades de acessibilidade o HeyGen oferece para vídeos de treinamento de acesso universal?
O HeyGen suporta acesso universal através de funcionalidades como Legendas/legendas automáticas, geração de voz de IA / Texto para Fala e recursos de tradução de idiomas. Essas ferramentas ajudam a garantir que os materiais de treinamento online sejam inclusivos e acessíveis a diversos alunos.
O HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizado existentes ou personalizar a marcação de vídeos?
O HeyGen oferece modelos personalizáveis e controles de marcação, permitindo que os usuários mantenham uma aparência consistente. O foco do HeyGen é gerar saídas de IA de alta qualidade que podem ser facilmente incorporadas em várias plataformas de treinamento online, apoiando a integração eficiente com LMS.
Como os avatares de IA e o gerador de roteiro do HeyGen melhoram a eficiência da produção de vídeos?
Os avatares de IA do HeyGen fornecem uma presença consistente e profissional na tela sem a necessidade de filmagem tradicional. Juntamente com seu gerador de roteiro, isso acelera significativamente a produção de vídeos explicativos e de conteúdo tutorial, tornando-o um poderoso Gerador de Vídeo de Treinamento Universal.