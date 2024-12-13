Desbloqueie o Aprendizado com um Gerador de Treinamento de Acesso Universal

Crie vídeos de treinamento de funcionários diversos com avatares de IA, garantindo acesso universal e aprendizado envolvente para todos.

489/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para gerentes de RH, demonstrando como produzir rapidamente "vídeos de treinamento de funcionários" envolventes usando "avatares de IA" para melhorar a retenção dos alunos e transmitir informações complexas de forma clara. Empregue um estilo visual vibrante e profissional com diversos "avatares de IA" do HeyGen retratando vários papéis, acompanhado por música de fundo animada e encorajadora. Enfatize a facilidade de implantação de um "Gerador de Vídeo de Treinamento Universal."
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo de 2 minutos voltado para oficiais de acessibilidade e organizações globais, ilustrando o papel crítico das "funcionalidades de acessibilidade e multilíngues" para alcançar o verdadeiro "acesso universal". Apresente uma estética visual limpa e acessível com exemplos de "Legendas/legendas" em diversos idiomas e texto claro na tela, apoiado por uma voz profissional e tranquilizadora. Este vídeo deve destacar como o HeyGen fornece "Legendas/legendas" abrangentes para um alcance mais amplo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um "vídeo tutorial" rápido de 45 segundos para Especialistas em Assuntos (SMEs) mostrando como converter sua expertise em conteúdo educacional impactante usando um "gerador de vídeo de IA". Utilize uma abordagem visual direta e passo a passo com "Modelos e cenas" do HeyGen para montar rapidamente um vídeo de aparência profissional, acompanhado por uma narração concisa e amigável gerada via "Geração de narração". Este prompt visa destacar a criação eficiente de conteúdo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Treinamento de Acesso Universal

Crie vídeos de treinamento de funcionários inclusivos e envolventes com ferramentas alimentadas por IA, garantindo acesso universal para todos os alunos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece inserindo seu conteúdo de treinamento. Nossa plataforma utiliza tecnologia de Texto para Vídeo para transformar seu roteiro em um vídeo dinâmico, formando o núcleo do seu treinamento universal.
2
Step 2
Escolha Elementos Acessíveis
Aumente o alcance do seu vídeo selecionando uma variedade de avatares de IA para representar seus apresentadores, tornando seu conteúdo relacionável e envolvente para todos os alunos.
3
Step 3
Aplique Visuais e Legendas
Garanta clareza e inclusão adicionando automaticamente Legendas/legendas precisas ao seu vídeo, tornando-o acessível para aqueles com deficiência auditiva ou que preferem ler.
4
Step 4
Exporte e Integre o Conteúdo
Finalize seu vídeo de treinamento acessível e exporte-o facilmente com redimensionamento e exportações de proporção de aspecto otimizados para diversas plataformas, garantindo compartilhamento sem interrupções e amplo alcance.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e motive o público com vídeos motivacionais

.

Gere vídeos motivacionais envolventes que elevem e engajem diversos públicos dentro de seus programas de treinamento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA para treinamento?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeo de IA e Texto para Vídeo para transformar roteiros em conteúdo de vídeo envolvente. Isso simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento de funcionários, tornando informações técnicas complexas facilmente compreensíveis.

Quais funcionalidades de acessibilidade o HeyGen oferece para vídeos de treinamento de acesso universal?

O HeyGen suporta acesso universal através de funcionalidades como Legendas/legendas automáticas, geração de voz de IA / Texto para Fala e recursos de tradução de idiomas. Essas ferramentas ajudam a garantir que os materiais de treinamento online sejam inclusivos e acessíveis a diversos alunos.

O HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizado existentes ou personalizar a marcação de vídeos?

O HeyGen oferece modelos personalizáveis e controles de marcação, permitindo que os usuários mantenham uma aparência consistente. O foco do HeyGen é gerar saídas de IA de alta qualidade que podem ser facilmente incorporadas em várias plataformas de treinamento online, apoiando a integração eficiente com LMS.

Como os avatares de IA e o gerador de roteiro do HeyGen melhoram a eficiência da produção de vídeos?

Os avatares de IA do HeyGen fornecem uma presença consistente e profissional na tela sem a necessidade de filmagem tradicional. Juntamente com seu gerador de roteiro, isso acelera significativamente a produção de vídeos explicativos e de conteúdo tutorial, tornando-o um poderoso Gerador de Vídeo de Treinamento Universal.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo