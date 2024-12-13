Descubra como é fácil criar seu primeiro vídeo de unboxing com o HeyGen. Este tutorial de 1 minuto é direcionado a aspirantes a criadores de conteúdo e pequenos empresários, demonstrando como configurar rapidamente uma sequência de unboxing com aparência profissional usando os Modelos e cenas integrados do HeyGen, sem a necessidade de software de edição de vídeo complexo. O estilo visual será limpo e instrutivo, acompanhado por uma narração clara e profissional de IA.

