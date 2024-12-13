Gerador de Vídeos de Treinamento de UI: Crie Vídeos Envolventes Rápido

Crie vídeos de treinamento de UI profissionais sem esforço. Aproveite o "Texto para vídeo a partir de roteiro" para geração rápida de conteúdo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração técnica de 90 segundos voltado para desenvolvedores de software, ilustrando o fluxo de trabalho contínuo de transformar documentação complexa em guias visuais envolventes. A apresentação visual deve ser dinâmica e passo a passo, explicando como a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro, combinada com a geração de narração de alta qualidade, simplifica a criação de tutoriais detalhados de software, tudo entregue com uma narração energética e clara.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional de 45 segundos para empresas que buscam atualizações de conteúdo eficientes, destacando a facilidade com que materiais de treinamento existentes podem ser adaptados. Este prompt requer um estilo visual moderno e simplificado, destacando como o HeyGen permite ajustes rápidos e utiliza redimensionamento de proporção e exportações para garantir compatibilidade em várias plataformas de aprendizado, apresentado com um tom animado e amigável para transmitir simplicidade.
Prompt de Exemplo 3
Elabore um destaque de recurso detalhado de 2 minutos para clientes empresariais e treinadores técnicos, explorando as possibilidades avançadas de personalização dentro do HeyGen para treinamento de UI com marca. A estética visual deve ser sofisticada e polida, enfatizando a integração de avatares de IA para instrução personalizada e como a biblioteca de mídia/suporte de estoque pode ser aproveitada para enriquecer o conteúdo, narrado por uma voz confiante e autoritária para sublinhar sua aplicação profissional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de UI

Produza vídeos de treinamento de UI claros e envolventes em minutos sem esforço. Aproveite a IA para agilizar seu processo de criação de conteúdo e oferecer experiências de aprendizado eficazes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu conteúdo de treinamento ou escrevendo um roteiro. Nossa plataforma transforma seu texto em vídeo profissional, funcionando como um gerador de texto para vídeo intuitivo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para apresentar seu material de treinamento. Combine-os com narrações de IA de som natural em vários idiomas.
3
Step 3
Personalize e Marque Seu Vídeo
Aprimore seu vídeo com cores de marca, logotipos e fundos personalizados usando controles de branding robustos. Utilize nosso editor intuitivo para organizar cenas e adicionar mídia de suporte.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Treinamento
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de treinamento de UI de alta qualidade no formato de proporção desejado, simplificando o processo de criação de conteúdo de treinamento profissional para funcionários.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de UI

Traduza funcionalidades complexas de UI em vídeos claros e envolventes, tornando o treinamento avançado facilmente compreensível para todos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de texto para vídeo?

O HeyGen simplifica o processo de geração de texto para vídeo permitindo que os usuários criem vídeos atraentes diretamente de roteiros usando avatares de IA realistas e narrações de IA integradas. Isso agiliza significativamente a criação de vídeos de treinamento e a produção de conteúdo.

O HeyGen pode ser usado como um gerador de vídeos de treinamento de UI?

Com certeza, o HeyGen é um gerador eficaz de vídeos de treinamento de UI, oferecendo ferramentas como um Gravador de Tela de IA para capturar interações de software. Os usuários podem então aprimorar essas gravações com avatares de IA e narrações de IA dentro do editor de vídeo para materiais de treinamento abrangentes para funcionários.

Quais opções de personalização estão disponíveis para projetos de gerador de vídeo de IA?

O HeyGen oferece ampla personalização para seus projetos de gerador de vídeo de IA, incluindo modelos específicos de marca e controles de branding para logotipos e cores. Isso garante que seus vídeos de marketing e outros conteúdos mantenham uma aparência consistente e profissional.

O HeyGen oferece recursos técnicos avançados como Traduções com 1 Clique ou acesso a API?

Sim, o HeyGen suporta Traduções com 1 Clique para localizar seu conteúdo de vídeo de forma eficiente para audiências globais. Além disso, fornece acesso a API para integração perfeita em fluxos de trabalho existentes, facilitando atualizações fáceis e permitindo a escalabilidade da produção de vídeos.

