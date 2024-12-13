Criador de Vídeos UGC: Crie Conteúdo Viral com IA

Gere UGC viral e anúncios em vídeo de alto desempenho sem esforço. Nosso criador de vídeos com IA usa avatares de IA realistas para criar vídeos envolventes no estilo de depoimento.

Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais, direcionado a proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo, demonstrando como eles podem se tornar criadores prolíficos de vídeos UGC. O estilo visual deve ser acelerado, com cores vibrantes e cortes rápidos, apresentando diferentes cenários onde avatares de IA introduzem produtos ou serviços. O áudio deve ser animado e moderno, com uma narração clara e entusiástica explicando a facilidade de usar os avatares de IA do HeyGen para gerar conteúdo envolvente para TikTok, Reels e YouTube sem precisar aparecer na câmera.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio em vídeo de 45 segundos no estilo de depoimento, projetado para profissionais de marketing e marcas de e-commerce que buscam construir confiança. Visualmente, busque uma estética limpa e autêntica, mostrando o uso real de produtos ou clientes satisfeitos, aprimorado por sobreposições de aparência profissional. O áudio deve apresentar uma narração calorosa e convincente gerada diretamente de um roteiro escrito, demonstrando a experiência perfeita de criar anúncios em vídeo de alta qualidade usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, mesmo para narrativas complexas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 60 segundos para criadores de conteúdo globais e marcas em expansão internacional, ilustrando o poder de um Gerador de Vídeos UGC de IA. A narrativa visual deve ser dinâmica, apresentando diversos avatares de IA falando em vários idiomas, com texto na tela reforçando o aspecto multilíngue. O áudio será uma demonstração clara e envolvente do recurso de geração de Narração do HeyGen, alternando perfeitamente entre diferentes idiomas para destacar o alcance global e a acessibilidade, inspirando criadores a alcançar novos públicos sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 30 segundos destacando produtos, direcionado a empresas de e-commerce e profissionais de marketing digital que precisam de publicidade rápida e impactante. O estilo visual deve ser elegante e moderno, utilizando imagens vibrantes de produtos e B-roll dinâmico, enfatizando velocidade e eficiência. O áudio deve apresentar uma narração energética e confiante combinada com uma trilha de fundo moderna e acelerada, destacando a rapidez com que anúncios em vídeo profissionais podem ser montados usando os diversos Modelos e cenas do HeyGen, otimizando o gasto com anúncios e a presença no mercado.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos UGC

Crie vídeos de conteúdo gerado pelo usuário (UGC) envolventes para redes sociais, anúncios e depoimentos usando nosso avançado gerador de vídeos com IA sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Envolvente
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Nosso recurso de Texto-para-vídeo transforma seu texto em narrações e diálogos realistas para vídeos UGC dinâmicos.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Selecione um avatar de IA profissional de nossa extensa biblioteca para transmitir sua mensagem, adicionando um toque humano ao seu conteúdo de vídeo.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com mídia adicional, como imagens de produtos ou elementos de marca de nossa biblioteca de mídia/suporte de estoque, garantindo uma aparência polida e com marca.
4
Step 4
Exporte para Qualquer Plataforma
Gere seu vídeo final, usando nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção para garantir que esteja perfeitamente formatado para qualquer plataforma de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Depoimentos de Clientes

Desenvolva vídeos autênticos no estilo de depoimento para destacar efetivamente histórias de sucesso de clientes e construir confiança com potenciais clientes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos UGC envolventes?

O HeyGen capacita criadores a produzir UGC (Conteúdo Gerado pelo Usuário) autêntico e de alta qualidade e vídeos no estilo de depoimento de forma eficiente. Com avatares de IA e edição de vídeo avançada por IA, você pode gerar UGC viral que ressoe com seu público em plataformas como TikTok, Reels e YouTube.

Quais capacidades os avatares de IA do HeyGen oferecem para anúncios em vídeo?

Os avatares de IA avançados do HeyGen dão vida aos seus anúncios em vídeo, oferecendo expressões e gestos realistas com controle de emoção. Você pode gerar conteúdo em mais de 50 idiomas, garantindo que sua mensagem alcance efetivamente um público global e enriqueça sua visão criativa.

É possível gerar vídeos de IA a partir de prompts de texto com o HeyGen?

Sim, o HeyGen torna simples transformar prompts de texto em vídeos de IA profissionais com seu poderoso gerador de vídeos de IA. Nossa plataforma permite que você crie conteúdo visual envolvente simplesmente inserindo seu roteiro, economizando tempo e recursos significativos na produção.

O HeyGen pode produzir vídeos adequados para várias plataformas de mídia social?

Absolutamente. O HeyGen é projetado para ajudá-lo a criar vídeos versáteis no estilo de criador, otimizados para as principais plataformas de mídia social, incluindo TikTok, Instagram Reels e YouTube. Adapte facilmente seu conteúdo com várias proporções para máximo impacto e alcance.

