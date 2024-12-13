Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais, direcionado a proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo, demonstrando como eles podem se tornar criadores prolíficos de vídeos UGC. O estilo visual deve ser acelerado, com cores vibrantes e cortes rápidos, apresentando diferentes cenários onde avatares de IA introduzem produtos ou serviços. O áudio deve ser animado e moderno, com uma narração clara e entusiástica explicando a facilidade de usar os avatares de IA do HeyGen para gerar conteúdo envolvente para TikTok, Reels e YouTube sem precisar aparecer na câmera.

