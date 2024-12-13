Gerador de Vídeos de Treinamento UGC: Crie Conteúdo Envolvente

Transforme seus roteiros em vídeos de treinamento dinâmicos com texto para vídeo, entregando criativos vencedores mais rápido e a um custo menor.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo autêntico de 30 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, ilustrando como gerar rapidamente vídeos no estilo de depoimentos para suas campanhas de marketing. O estilo visual e de áudio deve ser caloroso e pessoal, apresentando reações genuínas, aproveitando os Modelos e cenas disponíveis da HeyGen e as diversas opções de geração de narração para construir confiança e conexão.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de 60 segundos voltado para profissionais de marketing de mídia social e criadores de conteúdo, demonstrando o poder de um gerador de vídeo de IA para escalar conteúdo para várias plataformas. Visualmente, o vídeo precisa ser rápido e vibrante, com cortes rápidos, acompanhado por uma trilha sonora animada e legendas exibidas de forma proeminente, utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para uma adaptabilidade perfeita entre plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 15 segundos especificamente para profissionais de marketing digital e agências, destacando a eficiência de criar UGC de IA personalizável. O estilo visual deve ser impactante e visualmente rico, incorporando imagens de arquivo da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, acompanhado por uma narração energética para transmitir a velocidade e o impacto do gerador de vídeo de IA na produção de conteúdo envolvente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento UGC

Crie facilmente vídeos de treinamento UGC envolventes e impulsionados por IA usando a plataforma intuitiva da HeyGen, perfeita para campanhas de marketing e redes sociais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva seu conteúdo de treinamento escrevendo ou colando seu roteiro. Aproveite nosso poderoso Gerador de Roteiros de Vídeo de IA para criar narrativas envolventes de forma eficiente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para apresentar seu material de treinamento. Você pode até clonar a si mesmo para um toque personalizado.
3
Step 3
Adicione Personalização Visual
Aprimore seu vídeo de treinamento com fundos personalizáveis, elementos de marca e mídia. Personalize facilmente os visuais para atender às suas necessidades específicas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de IA
Gere seu vídeo de IA de alta qualidade, completo com legendas automatizadas. Escolha a proporção de aspecto ideal para compartilhamento perfeito entre plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Vídeos de Treinamento Envolventes para Redes Sociais

.

Crie rapidamente vídeos de treinamento no estilo UGC para redes sociais e clipes para cativar seu público.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen possibilita a produção criativa de vídeos?

A HeyGen capacita os usuários a produzir conteúdo envolvente por meio de avatares de IA personalizáveis e controles criativos abrangentes. Você pode gerar vídeos cinematográficos de IA atraentes com estilo fotográfico hiper-realista e renderização de emoções realistas, perfeitos para desenvolver criativos vencedores.

Posso gerar vídeos no estilo de depoimentos com a HeyGen?

Com certeza. A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos autênticos e de alta qualidade no estilo de depoimentos ou no estilo de criadores usando IA. Esses vídeos podem ser personalizados para campanhas de marketing impactantes e redes sociais, ajudando você a alcançar ciclos de campanha mais rápidos.

Como a HeyGen pode me ajudar a personalizar meu conteúdo de vídeo?

A HeyGen oferece recursos únicos, como a capacidade de clonar a si mesmo, criando vídeos de IA altamente personalizados que ressoam diretamente com seu público. Isso permite uma autenticidade incomparável e edição dinâmica na criação de sua arte digital.

A HeyGen auxilia na geração de roteiros e aprimoramentos visuais?

Sim, a HeyGen inclui um Gerador de Roteiros de Vídeo de IA para ajudar a criar ganchos atraentes e narrativas envolventes. Você também pode aprimorar seus vídeos com B-rolls automatizados e predefinições de fundos, garantindo um resultado criativo polido e profissional.

