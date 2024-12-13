Criador de Vídeos Testemunhais UGC para Histórias de Clientes Envolventes

Gere facilmente vídeos UGC de IA envolventes a partir de roteiros com nosso poderoso recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro, aprimorando suas campanhas de criação de conteúdo e marketing.

Produza um vídeo técnico de 1 minuto direcionado a equipes de marketing e criadores de conteúdo, demonstrando como transformar roteiros brutos em vídeos UGC de IA envolventes usando o recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro do HeyGen. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com sobreposições de texto dinâmicas na tela, enquanto o áudio consiste em uma narração clara e profissional gerada pela geração de narração do HeyGen, destacando a eficiência na criação de vídeos UGC de IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para desenvolvedores e tecnólogos de marketing, ilustrando o poder do Script para Vídeo de IA para criação rápida de conteúdo em campanhas de marketing. Este vídeo deve adotar uma estética visual limpa e de tutorial, com gravações de tela e animações passo a passo, complementadas por um narrador calmo e informativo, mostrando como aproveitar a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para enriquecer o conteúdo gerado.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de comparação de 60 segundos projetado para profissionais de marketing de desempenho e anunciantes, mostrando como gerar múltiplas variações de anúncios para Vídeos UGC de IA. A abordagem visual deve ser rápida e dinâmica, utilizando layouts de tela dividida para destacar diferentes execuções criativas, apoiada por música energética e animada, demonstrando a flexibilidade de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um tutorial aprofundado de 2 minutos para empresas focadas em escalar comunicações personalizadas, explorando técnicas avançadas de criação de conteúdo usando avatares de IA. A apresentação visual deve ser profissional e limpa, com demonstrações claras de personalização de avatares e transições de cena contextuais a partir dos modelos e cenas do HeyGen, apoiada por uma narração polida e conversacional, enfatizando a criação de vídeos de IA de alta qualidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Testemunhais UGC

Transforme o feedback dos clientes em vídeos UGC de IA atraentes para suas campanhas de marketing com facilidade, aumentando o engajamento e a confiança sem produção complexa.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Testemunho
Utilize o recurso de Script para Vídeo de IA para converter instantaneamente o feedback dos clientes em um storyboard de vídeo dinâmico, formando a base do seu vídeo testemunhal UGC.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA Envolvente
Dê vida ao seu testemunho escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA que podem transmitir sua mensagem de forma convincente, garantindo uma apresentação autêntica dos seus vídeos testemunhais UGC.
3
Step 3
Adicione Branding e Visuais
Personalize seu vídeo UGC de IA incorporando o logotipo, as cores da sua marca e escolhendo visuais relevantes para alinhar com a identidade da sua marca usando controles de branding integrados.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Alta Qualidade
Produza seu vídeo testemunhal UGC de IA em vários formatos de proporção, pronto para suas campanhas de marketing e conteúdo visual envolvente, tornando você um gerador eficaz de Vídeos UGC de IA.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Testemunhos nas Redes Sociais

Crie e distribua clipes envolventes de redes sociais com testemunhos UGC sem esforço, aumentando sua presença e alcance online.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e o Script para Vídeo de IA para transformar texto em conteúdo visual envolvente de forma fácil. Isso simplifica o processo de criação de conteúdo, permitindo que os usuários gerem vídeos de IA de alta qualidade de maneira rápida e eficiente.

Posso personalizar meus vídeos de IA com branding específico?

Com certeza. O HeyGen oferece ferramentas de edição integradas robustas para controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores e outros elementos. Isso garante que seu conteúdo visual envolvente esteja perfeitamente alinhado com suas campanhas de marketing.

Quais recursos o HeyGen oferece para vídeos testemunhais UGC?

O HeyGen é um criador excepcional de vídeos testemunhais UGC, permitindo que você crie vídeos UGC de IA autênticos usando recursos avançados como texto para vídeo a partir de roteiro. Você também pode adicionar legendas e utilizar a tecnologia de Clone de Voz realista para aumentar a autenticidade.

O HeyGen suporta geração automatizada de vídeos em escala?

Sim, o HeyGen oferece Acesso à API para integrar-se perfeitamente aos seus fluxos de trabalho existentes, permitindo a criação automatizada de Anúncios de Vídeo UGC de IA. Isso é ideal para gerar inúmeras variações de anúncios e escalar suas campanhas de marketing de forma eficiente.

