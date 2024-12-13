Gere Anúncios de Vídeo UGC com IA de Forma Eficiente

Descubra como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo neste envolvente tutorial de 1 minuto, projetado para criadores de conteúdo e pequenas empresas. O estilo visual será limpo e instrutivo, com demonstrações na tela e uma narração amigável e clara, destacando a facilidade de transformar um roteiro simples em um vídeo polido usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, tornando você um eficiente Gerador de Vídeos UGC com IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Eleve seu marketing com Autênticos Anúncios de Vídeo UGC com IA neste dinâmico spot de 45 segundos, perfeito para profissionais de marketing e agências que buscam um criador de vídeos no estilo UGC. Visualmente, espere cortes rápidos e cenários autênticos e relacionáveis, impulsionados por uma trilha sonora energética, tudo apresentado por um avatar de IA envolvente que incorpora a mensagem da sua marca com precisão e estilo.
Prompt de Exemplo 2
Libere o potencial da Criação de Vídeos com IA para seus próximos Vídeos de Produtos com IA neste guia abrangente de 2 minutos, voltado para empresas de e-commerce e profissionais de marketing de produtos. O estilo visual e de áudio será profissional, mas envolvente, mostrando meticulosamente as características do produto com geração de narração clara e articulada, complementada por imagens ricas de B-roll retiradas da extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para ilustrar cada benefício.
Prompt de Exemplo 3
Acelere seu pipeline de conteúdo com as capacidades de Criação de Conteúdo em Massa do HeyGen, demonstradas neste showcase acelerado de 30 segundos para empresas e agências que necessitam de vídeos UGC com IA em grande volume. O vídeo destacará visualmente diversos casos de uso e criadores, acompanhado por música impactante e legendas claras para garantir acessibilidade e entrega rápida de informações, tudo aproveitando vários modelos e cenas para produção rápida.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos no Estilo UGC

Produza vídeos autênticos no estilo criador usando IA avançada, transformando seus roteiros em conteúdo atraente com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo um roteiro envolvente para seu vídeo no estilo UGC. Nossa plataforma usa seu texto para gerar conteúdo autêntico, transformando suas ideias em narrativas de vídeo envolventes de forma eficiente usando nossa capacidade de texto-para-vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para incorporar sua marca ou mensagem. Personalize sua aparência e estilo para combinar perfeitamente com a estética desejada no estilo criador para seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo com geração dinâmica de narração e legendas precisas. Esses recursos garantem que sua mensagem seja clara, acessível e ressoe fortemente com seu público, aumentando o engajamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo no estilo UGC esteja perfeito, exporte-o facilmente em várias proporções para diferentes plataformas. Compartilhe seu conteúdo de alta qualidade gerado por IA para cativar seu público em todos os canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Testemunhos Autênticos

Transforme o feedback dos clientes em vídeos de testemunhos envolventes e com aparência natural para construir confiança e credibilidade.

Perguntas Frequentes

Quais tecnologias de avatar de IA e clonagem de voz o HeyGen emprega?

O HeyGen utiliza Avatares de IA avançados para criar Gêmeos Digitais realistas e Atores Falantes, capazes de expressar uma ampla gama de emoções e gestos. Os usuários também podem utilizar Clones de Voz e Narrações, com suporte Multilíngue para criação de conteúdo diversificado.

Como o HeyGen pode transformar um roteiro simples em um vídeo UGC com IA de alta qualidade?

O HeyGen permite que os usuários insiram um roteiro e gerem instantaneamente vídeos UGC com IA envolventes usando seu robusto Gerador de Roteiros com IA e diversos Modelos de Vídeo. A plataforma automatiza o processo de texto-para-vídeo, permitindo a Criação de Conteúdo em Massa de forma eficiente em um formato de Vídeo no Estilo Criador.

Quais controles precisos estão disponíveis no HeyGen para personalizar saídas de vídeo com IA?

O HeyGen oferece Controle Preciso de Roteiro para ajustar o ritmo e os gestos, além da capacidade de integrar B-roll personalizado ou tomadas de 'Produto na Mão' para um visual profissional. Você também pode aplicar Controles de Branding, escolher vários Estilos de Vídeo e exportar em diferentes formatos de Redimensionamento de Proporção.

O HeyGen oferece acesso a API para desenvolvedores automatizarem a criação de vídeos com IA?

Sim, o HeyGen fornece Acesso a API robusto, permitindo que desenvolvedores e empresas integrem suas capacidades de geração de vídeos com IA diretamente em seus Fluxos de Trabalho existentes. Isso facilita a Criação de Conteúdo em Massa e automação, ajudando a Economizar Tempo e otimizar operações.

