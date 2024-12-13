Para um vídeo dinâmico de 30 segundos no estilo UGC, projetado para cativar o público da Geração Z no TikTok, crie um cenário que mostre uma avaliação de produto ou um tutorial rápido. Direcione para profissionais de marketing de mídia social e pequenas empresas que buscam anúncios de vídeo altamente envolventes com um toque autêntico e relacionável. Visualmente, incorpore cortes rápidos, transições populares e sobreposições de texto na tela, tudo sincronizado com música de fundo animada e em alta. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar sua mensagem e garanta o máximo alcance com legendas geradas automaticamente.

