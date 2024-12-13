Gerador de vídeos no estilo UGC: Crie Conteúdo Viral Rápido

Aproveite os avatares de IA para produzir vídeos UGC autênticos e de alta qualidade que aumentam o engajamento e economizam tempo significativo.

Para um vídeo dinâmico de 30 segundos no estilo UGC, projetado para cativar o público da Geração Z no TikTok, crie um cenário que mostre uma avaliação de produto ou um tutorial rápido. Direcione para profissionais de marketing de mídia social e pequenas empresas que buscam anúncios de vídeo altamente envolventes com um toque autêntico e relacionável. Visualmente, incorpore cortes rápidos, transições populares e sobreposições de texto na tela, tudo sincronizado com música de fundo animada e em alta. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar sua mensagem e garanta o máximo alcance com legendas geradas automaticamente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo inspirador de 45 segundos no estilo depoimento, mostrando como criadores de conteúdo podem produzir avaliações de alta qualidade sem esforço. Este vídeo deve ressoar com instrutores de cursos online e aspirantes a YouTubers que buscam métodos de produção eficientes. Empregue uma estética visual limpa e sincera com uma narração clara e autoritária, talvez sutilmente acompanhada por música instrumental calmante. Aproveite o recurso de texto para vídeo da HeyGen para dar vida às suas narrativas e a geração de narração para uma entrega natural e envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Para elevar a comunicação corporativa, crie um vídeo profissional polido de 60 segundos demonstrando o poder de um avatar de IA personalizado para treinamento interno ou explicações de produtos. Este conteúdo é perfeito para treinadores corporativos e departamentos de marketing que buscam consistência e eficiência. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com transições suaves e gráficos profissionais, acompanhado por uma voz confiante e articulada. Incorpore o recurso de avatar de IA personalizado da HeyGen para personalizar seu apresentador e utilize sua biblioteca de mídia/suporte de estoque para imagens de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Quer criar UGC viral? Desenvolva um vídeo relâmpago de 15 segundos projetado para um produto ou serviço em alta, especificamente direcionado a influenciadores de mídia social e profissionais de marketing digital. O vídeo deve ser visualmente energético e chamativo, com cortes rápidos, cores vibrantes e texto atraente na tela, tudo sincronizado com um trecho musical ou gancho cativante. Utilize o roteirista de IA da HeyGen para gerar rapidamente um texto envolvente e seu redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizar para várias plataformas sociais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos no Estilo UGC

Crie vídeos UGC autênticos e envolventes com avatares de IA e poderosas ferramentas de personalização, economizando tempo e recursos para um marketing eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo. Nosso roteirista de IA pode ajudar a criar conteúdo envolvente, garantindo que sua mensagem seja clara e impactante.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA da HeyGen para representar sua marca ou gere um avatar de IA personalizado único. Seu avatar escolhido entregará seu roteiro de forma natural.
3
Step 3
Aprimore e Personalize
Adicione seus ativos de mídia e música de fundo, depois aplique controles de branding como logotipos e cores para criar vídeos profissionais que se alinhem com sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo UGC
Gere seu vídeo UGC de alta qualidade. Exporte facilmente em várias proporções de aspecto otimizadas para plataformas como o TikTok e outras mídias sociais, pronto para criar conteúdo UGC viral.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Automatize Vídeos de Depoimento

.

Crie facilmente vídeos autênticos no estilo depoimento com avatares de IA para construir confiança e mostrar histórias de sucesso de clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar criadores de conteúdo a fazer anúncios de vídeo impactantes ou vídeos no estilo UGC?

A HeyGen é um gerador de vídeos de IA que capacita criadores de conteúdo a produzir vídeos profissionais e conteúdo viral no estilo UGC rapidamente. Com avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, você pode criar de forma eficiente anúncios de vídeo envolventes e vídeos no estilo depoimento para plataformas como o TikTok.

A HeyGen suporta avatares de IA personalizados para branding único?

Sim, a HeyGen permite que os usuários criem um avatar de IA personalizado, garantindo que seus vídeos se alinhem perfeitamente com a identidade única da sua marca. Essa capacidade melhora o reconhecimento da marca em todos os seus vídeos profissionais.

O que torna a HeyGen uma solução que economiza tempo para produção de vídeo?

A HeyGen funciona como um gerador de vídeos de IA abrangente, automatizando etapas de produção desde o roteiro até o vídeo final. Seus recursos integrados de roteirista de IA e texto para vídeo economizam tempo e esforço consideráveis para criadores de conteúdo.

A HeyGen pode gerar vídeos profissionais com elementos personalizáveis?

Absolutamente, a HeyGen fornece ferramentas robustas para gerar vídeos profissionais, incluindo uma ampla gama de modelos e cenas. Você pode facilmente aplicar controles de branding como logotipos e cores, garantindo uma saída de alta qualidade para anúncios de vídeo e campanhas de marketing.

