Gerador de Vídeos de Marketing UGC: Crie Anúncios de IA Rápido
Crie vídeos de marketing UGC autênticos e envolventes em minutos usando nossos avatares de IA realistas para campanhas impactantes.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um anúncio dinâmico de 15 segundos para um gadget tecnológico emergente, especificamente direcionado a adotantes precoces e entusiastas de tecnologia. O vídeo precisa de um estilo visual moderno e acelerado, com cortes rápidos, aproveitando a biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para integrar B-roll relevante, tudo impulsionado por um roteiro envolvente convertido em vídeo usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro. O áudio deve ser energético e contemporâneo, perfeito para um rápido impacto nas redes sociais.
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 45 segundos para um novo aplicativo de produtividade, voltado para profissionais ocupados que buscam soluções de eficiência. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, mas acessível, utilizando legendas do HeyGen para clareza e uma voz calma e informativa. Este prompt de gerador de vídeo de IA deve demonstrar claramente os principais benefícios do aplicativo, transformando um roteiro detalhado em uma narrativa visual envolvente.
Produza um anúncio "AI UGC" altamente envolvente de 20 segundos para um acessório de moda peculiar, voltado para usuários de redes sociais que apreciam estilos únicos. A estética visual deve ser vibrante e divertida, com música em alta e efeitos visuais rápidos dos templates e cenas do HeyGen. O vídeo precisa ser impactante, utilizando efetivamente redimensionamento e exportação em vários formatos para otimizar para diferentes plataformas, capturando a atenção instantaneamente.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de Marketing de IA Altamente Conversivos.
Produza rapidamente anúncios de vídeo de marketing de IA de alto desempenho com o HeyGen, otimizando a criação de anúncios para melhores resultados de campanha.
Gere Conteúdo Envolvente para Redes Sociais.
Crie facilmente vídeos e clipes impactantes para redes sociais, aumentando sua presença online e engajamento com vídeos de IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen capacita o controle criativo para anúncios de IA UGC?
O HeyGen oferece ferramentas abrangentes para expressão criativa, permitindo que os usuários definam o propósito do vídeo e gerem anúncios de IA UGC atraentes. Com seu criador de personagens e editor embutido, você tem controle criativo total sobre seus projetos de criação de vídeo.
Posso personalizar Avatares de IA para conteúdo de vídeo único?
Sim, o HeyGen permite uma ampla personalização de avatares de IA e Atores de IA para alinhar com as necessidades específicas da sua marca. Você pode gerar um rosto, controlar emoções e gestos, garantindo que a saída do seu gerador de vídeo de IA esteja perfeitamente alinhada com a marca.
Quais recursos o HeyGen oferece para simplificar o processo de criação de vídeos de marketing?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA através de recursos como seu gerador de roteiros e editor embutido. Isso permite que os profissionais de marketing produzam conteúdo impactante e B-roll de forma eficiente, aprimorando seus esforços de criação de anúncios de IA.
Quão versátil é o HeyGen para diferentes tipos de conteúdo de vídeo de IA, incluindo localização?
O HeyGen é um poderoso gerador de vídeos de IA que suporta uma ampla gama de conteúdos, desde demonstrações de produtos e depoimentos até criação de conteúdo em massa. Suas capacidades incluem localização, tornando-o ideal para alcançar públicos diversos com vídeos de IA UGC de alta qualidade.