Criador de Vídeos de Estilo de Vida UGC: Crie Vídeos Autênticos Rapidamente

Gere vídeos de estilo de vida envolventes com avatares de IA e impulsione suas campanhas de marketing sem esforço.

682/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo de 45 segundos para demonstrar a facilidade e o impacto de gerar Vídeo UGC com IA para marcas de e-commerce, especificamente direcionado a profissionais de marketing em busca de criação de conteúdo eficiente. Imagine um fluxo visual elegante, estilo tutorial, com texto claro na tela e uma narração confiante e explicativa, sustentada por uma batida rítmica e moderna. Este vídeo utiliza efetivamente os "Avatares de IA" da HeyGen para apresentar destaques e benefícios do produto, transformando informações complexas em uma experiência de "gerar vídeo UGC" facilmente digerível.
Prompt de Exemplo 2
Produza um persuasivo vídeo de "Depoimentos" de 60 segundos, voltado para pequenos empresários avaliando um novo software de gerenciamento de projetos. A narrativa visual deve ser limpa, profissional e inspiradora, apresentando entrevistas com usuários satisfeitos em seus ambientes de trabalho reais, acompanhadas por uma música de fundo sutil e encorajadora e áudio cristalino. As "Legendas" da HeyGen garantirão acessibilidade e enfatizarão os pontos-chave do feedback dos usuários, tornando-o uma ferramenta eficaz para campanhas de "marketing de criadores".
Prompt de Exemplo 3
Para uma campanha de marketing de mídia social de 30 segundos direcionada à Geração Z, vamos criar uma peça cativante de "Anúncios UGC" para um novo acessório de moda. O vídeo precisa de um estilo visual moderno e de cortes rápidos, apresentando influenciadores diversos estilizando o produto de forma criativa, ao som de uma faixa popular e animada. Para maximizar o alcance em várias plataformas nesta campanha de marketing, a capacidade de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" da HeyGen é essencial, garantindo que este conteúdo dinâmico fique perfeito em qualquer lugar.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer Vídeos de Estilo de Vida UGC com IA

Transforme suas ideias em vídeos de conteúdo gerado por usuários de estilo de vida envolventes e autênticos para qualquer campanha de marketing, aproveitando a criação com IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira o roteiro ou texto desejado para o vídeo de estilo de vida. Nossa plataforma usa essa entrada para gerar a narrativa central do seu vídeo UGC autêntico com IA, pronto para produção usando nossa capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro".
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Selecione um avatar de IA que melhor represente o tema do seu vídeo de estilo de vida. Nossa coleção diversificada de "Avatares de IA" permite que você adapte o talento na tela ao seu conteúdo.
3
Step 3
Personalize e Aprimore
Aprimore seu vídeo de estilo de vida aplicando os "Controles de Branding (logo, cores)" exclusivos da sua marca. Personalize elementos para garantir uma mensagem consistente e uma aparência profissional para seu UGC gerado por IA.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de estilo de vida e selecione o formato de saída desejado. Utilize "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para otimizar seu conteúdo para várias plataformas de mídia social, depois baixe e compartilhe seu vídeo UGC com IA envolvente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Depoimentos Autênticos de Clientes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em depoimentos em vídeo envolventes com IA, construindo confiança e credibilidade com facilidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar minhas campanhas de marketing UGC?

A HeyGen é um gerador avançado de UGC com IA que permite produzir rapidamente vídeos UGC de alta qualidade e vídeos de estilo de vida, perfeitos para diversas campanhas de marketing. Isso ajuda a aumentar o reconhecimento da marca e a conversão de e-commerce em plataformas como Instagram e TikTok.

Que tipos de conteúdo UGC posso criar usando a plataforma da HeyGen?

Com a HeyGen, você pode gerar uma ampla gama de UGC, incluindo avaliações de produtos envolventes, vídeos de unboxing e depoimentos autênticos, todos com avatares de IA realistas. Isso simplifica a criação de conteúdo para diversas necessidades de mídia social.

A HeyGen suporta a criação de vídeos de estilo de vida envolventes?

Sim, a HeyGen se especializa em ajudar marcas a criar vídeos de estilo de vida autênticos adaptados às suas necessidades de marketing. Nossos avatares de IA e ferramentas robustas facilitam a geração de conteúdo dinâmico que ressoa com seu público-alvo no YouTube e em outras plataformas.

A HeyGen pode me ajudar a gerar Anúncios UGC de forma eficiente para minha marca?

Com certeza. A HeyGen simplifica o processo de criação de Anúncios UGC impactantes, permitindo que você gere vídeos UGC com IA que capturam a atenção e geram resultados para sua campanha de marketing. É uma ferramenta poderosa para criadores de conteúdo e marcas que buscam melhorar o desempenho.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo