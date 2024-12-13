Gerador de vídeos de estilo de vida UGC: Crie Anúncios Autênticos Instantaneamente

Gere vídeos profissionais no estilo UGC e crie anúncios virais para redes sociais sem esforço com avançado texto para vídeo a partir de roteiro.

612/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial informativo de 45 segundos para aspirantes a criadores de conteúdo, mostrando como gerar vídeos profissionais no estilo UGC sem precisar de um grande orçamento de produção. O vídeo deve ter uma estética visual limpa e educativa, misturando demonstrações gravadas da interface do HeyGen com clipes curtos e envolventes de usuários. Uma narração calma e articulada, aprimorada por "Legendas/captions" para acessibilidade, deve guiar os espectadores pelo processo de seleção de templates e utilização da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para criar conteúdo polido.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo envolvente de 60 segundos especificamente projetado para marcas de e-commerce que desejam criar anúncios UGC virais destacando depoimentos de clientes. A narrativa visual deve ser dinâmica e inspiradora, apresentando transições rápidas entre diversos clipes de usuários mostrando satisfação com o produto, mantendo uma trilha sonora energética e entusiástica com um jingle cativante. Aproveite os "Templates e cenas" do HeyGen para estruturar a narrativa de forma eficiente e incorpore "avatares de AI" para representar clientes felizes, oferecendo perspectivas variadas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo conciso de 15 segundos de Conteúdo Gerado pelo Usuário direcionado a profissionais de marketing digital ocupados, enfatizando a rapidez e facilidade de transformar uma ideia em um ativo publicável usando um "Gerador de Vídeo UGC de AI". A apresentação visual deve ser moderna e impactante, usando cortes rápidos para demonstrar o fluxo de trabalho simplificado dentro do HeyGen, culminando em um vídeo finalizado. Uma narração rápida e direta combinada com uma trilha eletrônica moderna e animada deve destacar a eficiência, fazendo uso de "Redimensionamento de proporção e exportações" para entrega em múltiplas plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Estilo de Vida UGC

Crie facilmente vídeos cativantes no estilo UGC para redes sociais e anúncios, transformando suas ideias em conteúdo visual envolvente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Ideia
Comece desenvolvendo sua narrativa. Utilize o Gerador de Roteiro de Vídeo de AI do HeyGen ou insira seu próprio roteiro para delinear a mensagem central para seu vídeo dinâmico de estilo de vida UGC.
2
Step 2
Selecione Elementos Visuais
Escolha entre uma ampla gama de avatares de AI ou carregue seus próprios visuais para representar sua marca ou estilo de vida desejado. O HeyGen oferece suporte extenso de biblioteca de mídia/estoque para aprimorar sua cena.
3
Step 3
Adicione Voz e Estilo Envolventes
Enriqueça seu vídeo com geração de narração profissional e personalize o visual com controles de marca. Inclua legendas/captions para aumentar a acessibilidade e o impacto para seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Conteúdo Viral
Finalize seu vídeo profissional no estilo UGC e exporte-o em várias proporções otimizadas para plataformas como TikTok e outras redes sociais. Crie facilmente anúncios UGC virais projetados para capturar a atenção.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Clientes

.

Crie depoimentos profissionais no estilo UGC e vídeos de sucesso de clientes para construir confiança e demonstrar valor.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar anúncios UGC virais de forma eficiente?

O HeyGen capacita você a produzir vídeos envolventes e profissionais no estilo UGC com avatares de AI e funcionalidade de texto para vídeo, simplificando o processo de criação de anúncios UGC virais para várias plataformas. Isso torna a criação de vídeos de AI acessível e rápida para conteúdo cativante.

Quais recursos tornam o HeyGen um gerador de vídeos UGC de AI eficaz para conteúdo de estilo de vida?

O HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos UGC de AI, oferecendo avatares de AI personalizáveis, geração de narração realista e uma extensa biblioteca de templates para criar rapidamente vídeos autênticos de estilo de vida UGC. Você pode facilmente integrar sua marca para um visual profissional.

É fácil gerar vídeos profissionais no estilo UGC com o HeyGen sem habilidades extensas de edição de vídeo?

Sim, o HeyGen simplifica a geração de conteúdo de vídeo UGC. Sua interface intuitiva e recursos de texto para vídeo permitem que qualquer pessoa crie vídeos profissionais no estilo UGC usando templates pré-construídos e uma rica biblioteca de mídia, eliminando a necessidade de edição complexa.

O HeyGen pode atender às diversas necessidades de redes sociais para vídeos UGC de AI, como o TikTok?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para apoiar a criação de vídeos UGC de AI para várias plataformas de redes sociais, incluindo o TikTok. Com recursos como redimensionamento de proporção e legendas automáticas, você pode facilmente adaptar seu conteúdo de anúncios orgânicos para um engajamento ideal em diferentes canais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo