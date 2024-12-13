Gerador de Vídeos Explicativos UGC: Crie Vídeos de IA Envolventes

Produza vídeos UGC de alta qualidade em minutos usando nossas capacidades de texto para vídeo.

443/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para influenciadores de mídia social e criadores de conteúdo, é necessário um vídeo promocional envolvente de 30 segundos para ilustrar como o Gerador de Vídeos de IA da HeyGen aumenta significativamente o engajamento em campanhas de mídia social. Este vídeo deve empregar um estilo visual dinâmico e acelerado com cores vibrantes e música de fundo em tendência, enfatizando o poder de diversos modelos e cenas para produzir rapidamente conteúdo compartilhável.
Prompt de Exemplo 2
Educadores e treinadores corporativos podem se beneficiar de um vídeo explicativo de 60 segundos que detalha minuciosamente a eficiência de criar vídeos explicativos profissionais com a HeyGen. Adotando um estilo visual profissional e calmo, esta peça utilizará gráficos claros e suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante, complementado por um recurso de geração de narração autoritária para transmitir informações complexas de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Visando ajudar equipes de marketing e marcas a lançar novos produtos, é necessário um spot viral de 15 segundos para demonstrar a rápida criação de vídeos autênticos de UGC. A estética deve ser lúdica e autêntica com cortes rápidos, imitando conteúdo gerado por usuários, enquanto destaca a capacidade da HeyGen de facilmente realizar redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para máxima compatibilidade de plataforma.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Explicativos UGC

Produza facilmente vídeos explicativos UGC dinâmicos com ferramentas alimentadas por IA, aprimorando suas campanhas de marketing e engajamento do público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Envolvente
Comece elaborando seu roteiro envolvente. Nossa plataforma utiliza capacidades avançadas de texto para vídeo para transformar seu conteúdo escrito em uma base dinâmica para seu vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Ator de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de Atores de IA para ser o rosto do seu vídeo explicativo. Esses apresentadores digitais realistas transmitirão sua mensagem com autenticidade e clareza.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narrações
Enriqueça seu vídeo com modelos e cenas profissionais. Você também pode gerar narrações com som natural e adicionar automaticamente legendas para aumentar a acessibilidade e o engajamento.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Com seu roteiro, Ator de IA e visuais no lugar, gere seu vídeo explicativo de alta qualidade. Exporte facilmente sua criação com redimensionamento de proporção de aspecto para um ajuste perfeito em todas as plataformas de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie anúncios de alto desempenho em minutos com vídeo de IA

.

Desenvolva criativos de anúncios atraentes e eficazes rapidamente usando vídeo de IA, transformando UGC em ativos de marketing persuasivos.

background image

Perguntas Frequentes

Explore como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA com Atores de IA realistas.

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de IA permitindo que você gere vídeos profissionais diretamente de um roteiro. Você pode escolher de uma biblioteca diversificada de Atores de IA realistas e personalizar sua aparência, expressões e gestos para transmitir perfeitamente sua mensagem, tornando a produção de vídeos eficiente e envolvente.

Posso criar avatares de IA personalizados para minha marca usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen capacita os usuários a criar avatares de IA personalizados que realmente representam sua marca. Basta fornecer um vídeo de si mesmo ou de um modelo desejado, e a tecnologia avançada da HeyGen gerará um clone digital único pronto para entregar seu conteúdo com autenticidade.

Como a HeyGen auxilia na criação de roteiros envolventes e vídeos profissionais?

As capacidades intuitivas de texto para vídeo da HeyGen transformam suas ideias em roteiros envolventes, que são então trazidos à vida por avatares de IA de alta qualidade e narrações realistas. Este processo simplificado garante que você possa criar vídeos profissionais que ressoem com seu público sem esforço.

Quais opções de idioma estão disponíveis para vídeos explicativos criados com a HeyGen?

A HeyGen suporta mais de 50 idiomas, permitindo que você produza vídeos explicativos com alcance global. Nossa geração de narração e legendas automáticas garantem que seu conteúdo seja acessível e envolvente para diversos públicos internacionais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo