Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo social de 30 segundos, enérgico e voltado para gerentes de mídias sociais que buscam criar conteúdo gerado pelo usuário (UGC) viral para a nova coleção de uma marca de moda. A estética visual deve ser vibrante e moderna, incorporando cortes rápidos e música animada e contemporânea, enquanto o áudio apresenta uma narração clara e entusiasmada. Aproveite os diversos Templates e cenas da HeyGen para montar rapidamente um conteúdo dinâmico que capture a atenção e impulsione o engajamento.
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos voltado para empresas B2B, detalhando os benefícios de um novo serviço de análise de dados. O estilo visual precisa ser claro, profissional e confiável, usando animações simples e visualizações de dados, complementado por uma narração calma e autoritária. Empregue a robusta geração de Voiceover da HeyGen para garantir uma narração consistente e de alta qualidade dos seus atores de IA escolhidos, aumentando a credibilidade dos seus vídeos gerados por IA.
Imagine um vídeo de história de marca pessoal de 45 segundos para empreendedores e influenciadores, apresentando sua missão e visão únicas. A estética deve ser calorosa e autêntica, com iluminação suave, cenários naturais e um tom de áudio encorajador e pessoal. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para transformar sua narrativa em uma apresentação polida, apresentando seu avatar de IA personalizado para fomentar uma forte conexão com seu público.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios UGC Virais.
Produza rapidamente anúncios de vídeo gerados por IA de alto desempenho que imitam conteúdo gerado por usuário para aumentar o engajamento e as conversões em plataformas.
Produza Vídeos Envolventes no Estilo Social.
Gere sem esforço vídeos e clipes envolventes no estilo social em minutos, perfeitos para aumentar a interação do público e o compartilhamento em plataformas sociais.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de conteúdo UGC viral?
A HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado que capacita você a produzir vídeos sociais envolventes que parecem conteúdo gerado pelo usuário (UGC) autêntico. Com as ferramentas inovadoras da HeyGen, você pode criar UGC viral sem esforço, aumentando a presença da sua marca sem produção complexa.
Posso criar um avatar de IA personalizado para os vídeos da minha marca com a HeyGen?
Sim, a HeyGen permite que você projete avatares de IA personalizados, fornecendo um rosto único para a mensagem da sua marca. Esses avatares falantes realistas servem como atores de IA profissionais, garantindo comunicação consistente e envolvente em todos os seus vídeos gerados por IA.
Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos a partir de um roteiro?
A HeyGen transforma seus roteiros de vídeo com IA em vídeos polidos sem esforço. Utilizando a avançada tecnologia de Texto-para-Fala de IA, a HeyGen gera narrações com som natural e pode combiná-las com avatares de IA ou outros elementos visuais, acelerando significativamente a criação de conteúdo.
Que tipos de vídeos gerados por IA posso criar usando a HeyGen?
A HeyGen oferece amplas capacidades para diversos vídeos gerados por IA, desde demonstrações de produtos dinâmicas até vídeos no estilo social e até mesmo transformando imagens em vídeo. Seus recursos abrangentes, incluindo controles de branding e uma rica biblioteca de mídia, capacitam projetos criativos diversos.