Desenvolva um vídeo de demonstração de produto de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como uma nova solução de software simplifica suas tarefas diárias. O estilo visual deve ser elegante e profissional, com gráficos limpos e um tom de áudio amigável e otimista. Utilize os avatares de IA realistas da HeyGen para apresentar os principais recursos de forma direta e envolvente, fazendo a demonstração parecer inovadora e acessível.

