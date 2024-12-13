Gerador de Vídeos de Marca UGC: Crie Anúncios UGC de IA Rápido

Gere vídeos UGC de IA de alta conversão para aumentar seu ROAS com nosso avançado gerador de vídeos de IA, utilizando avatares de IA realistas para anúncios envolventes.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrutivo de 45 segundos voltado para empreendedores de e-commerce e profissionais de marketing de produtos, ilustrando a criação de 'vídeos de produto na mão' autênticos. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e focado no produto com cenários virtuais de 'produto na mão', narrado por uma voz confiante e informativa com música de fundo sutil, usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para fácil geração de conteúdo e legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de vitrine artística de 60 segundos para agências criativas e criadores de conteúdo independentes, enfatizando o extenso controle criativo oferecido pelo HeyGen. O estilo visual deve ser dinâmico e variado, explorando diversos Modelos e cenas, povoados por atores de IA expressivos, todos sustentados por uma narração profissional com transições musicais adequadas ao humor, destacando a versatilidade dos atores de IA e modelos personalizáveis.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de demonstração conciso de 20 segundos voltado para equipes de marketing ocupadas e profissionais de RP, focado em alcançar uma produção de vídeo rápida. Este vídeo deve adotar um estilo visual rápido e elegante com transições de cena rápidas e visuais ricos do suporte de biblioteca de mídia/estoque, complementado por uma narração direta e impactante e uma trilha sonora moderna e energética, ilustrando como o texto, potencialmente de um roteirista de IA, pode ser rapidamente convertido em conteúdo de vídeo polido.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Marca UGC

Gere vídeos de marca no estilo UGC autênticos e de alto desempenho com IA para escalar seus esforços de criação de conteúdo de forma eficiente e eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Utilize o roteirista de IA embutido para gerar rapidamente narrativas de vídeo envolventes que ressoem com seu público-alvo para anúncios UGC autênticos.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA que podem apresentar a mensagem da sua marca de forma natural, imitando criadores humanos e seus gestos.
3
Step 3
Localize Sua Mensagem
Expanda seu alcance aproveitando os recursos avançados de localização de idiomas para traduzir e adaptar com precisão seu conteúdo de vídeo para públicos globais.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Exporte seu vídeo polido em vários formatos de proporção otimizados para diferentes plataformas de marketing em mídias sociais, garantindo máximo impacto e alcance.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Clientes com IA

Desenvolva vídeos UGC no estilo de depoimentos convincentes a partir de histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e credibilidade para sua marca.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode maximizar o controle criativo para a geração de vídeos de marca UGC?

O HeyGen capacita os usuários com extenso controle criativo para gerar vídeos de marca UGC envolventes, permitindo a personalização de atores de IA, implementação de cenários de "produto na mão" e até assistência de roteirista de IA para narrativas dinâmicas.

Quais são os principais benefícios de usar o HeyGen para vídeos e anúncios UGC de IA?

O HeyGen acelera a criação de vídeos e anúncios UGC de IA de alto impacto usando avatares de IA realistas, reduzindo significativamente os tempos de produção de vídeo rápida e melhorando os esforços de marketing em mídias sociais para um ROAS aprimorado.

O HeyGen oferece recursos para localização eficiente de vídeos e alcance global?

Sim, o HeyGen fornece robustas capacidades de localização de idiomas, permitindo que os usuários expandam seu alcance global gerando vídeos com texto para fala natural em mais de 175 idiomas para públicos diversos.

Como o HeyGen facilita a geração de anúncios de vídeo de IA variados e eficazes?

O HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo de IA eficazes oferecendo ferramentas para gerar diversas variações de anúncios, incluindo Mashups de IA e a capacidade de apresentar atores segurando seu produto, garantindo forte controle criativo.

