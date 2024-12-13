Criador de Vídeos Explicativos de Marca UGC para Campanhas Autênticas

Aproveite avatares de IA e Atores de IA para criar anúncios UGC e vídeos explicativos envolventes com facilidade sem precedentes para todas as suas necessidades de conteúdo em redes sociais.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio dinâmico de 30 segundos de UGC projetado para redes sociais, ilustrando como as marcas podem gerar anúncios de conteúdo gerado por usuários atraentes com "avatares de IA" virtuais para aumentar o engajamento. O público-alvo são profissionais de marketing em busca de soluções publicitárias inovadoras. O estilo visual deve ser acelerado e energético, acompanhado por uma trilha sonora moderna para capturar a atenção imediata, fazendo dos "avatares de IA" a estrela do show.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de demonstração de produto informativo de 60 segundos direcionado a proprietários de lojas de e-commerce, demonstrando os recursos de um novo produto com "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Geração de narração" claros. A estética visual deve ser brilhante e minimalista, permitindo que o produto brilhe, complementado por uma narração calma e profissional. Mostre como o HeyGen simplifica a criação de "demos de produtos" envolventes e converte roteiros em apresentações polidas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo amigável, mas profissional, de 50 segundos, voltado para criadores de conteúdo online, detalhando os benefícios de criar "vídeos explicativos" rápidos e acessíveis para seu público. O vídeo deve empregar um estilo visual acolhedor com "Legendas" claras para acessibilidade e utilizar a extensa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen para enriquecer a narrativa visual. O áudio deve ser claro e encorajador, guiando os criadores por uma experiência de produção sem complicações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos de Marca UGC

Crie vídeos explicativos de marca gerados por usuários (UGC) profissionais sem esforço, trazendo sua mensagem à vida com criatividade impulsionada por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Escreva ou cole seu roteiro de vídeo. Aproveite o gerador de roteiros integrado da plataforma para transformar instantaneamente suas palavras em uma narrativa dinâmica para seu vídeo explicativo de marca UGC.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca, dando vida ao seu roteiro com expressões e movimentos realistas.
3
Step 3
Personalize e Aprimore
Aplique os controles de marca exclusivos da sua empresa (logotipo, cores) e adicione recursos como legendas ou música de fundo para aperfeiçoar seu vídeo explicativo.
4
Step 4
Gere e Exporte
Gere facilmente seu vídeo explicativo de alta qualidade, pronto para distribuição em redes sociais e outras plataformas, com redimensionamento e exportações de proporção flexíveis.

Mostre Histórias Autênticas de Clientes

Transforme depoimentos em vídeos dinâmicos de IA, construindo confiança e demonstrando o impacto real da marca de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criação de vídeos explicativos de marca UGC?

O HeyGen é um gerador de vídeo avançado de IA projetado para capacitar os usuários a produzir anúncios UGC e vídeos explicativos de marca envolventes com facilidade. Aproveite nossa diversa biblioteca de Atores de IA e modelos de vídeo profissionais para transformar seu roteiro em conteúdo de redes sociais envolvente que ressoe com seu público.

Que tipo de avatares de IA estão disponíveis no HeyGen para produção de vídeo?

O HeyGen oferece uma ampla seleção de avatares de IA realistas e Atores de IA, permitindo que você dê vida às suas mensagens de forma eficaz. Esses apresentadores de IA de ponta podem ser integrados perfeitamente em suas demonstrações de produtos e vídeos explicativos, entregando uma voz de marca profissional e consistente.

O HeyGen fornece modelos de vídeo para simplificar a criação de conteúdo para empresas?

Sim, o HeyGen possui uma extensa biblioteca de modelos de vídeo profissionais projetados para simplificar seu processo de produção de vídeo. Esses modelos, combinados com Legendas automáticas e Música de fundo personalizada, tornam a criação de demos de produtos de alta qualidade e conteúdo para redes sociais notavelmente simples.

Como o HeyGen ajuda a manter a consistência da marca e alcançar um público global?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua empresa para uma mensagem consistente em todos os seus ativos de vídeo. Além disso, com suporte para mais de 50 idiomas, o HeyGen garante que seu conteúdo possa alcançar efetivamente um público global e diversificado.

