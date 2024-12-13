Gerador de Explicadores de Marca UGC: Crie Vídeos que Capturam a Atenção

Gere explicadores de marca UGC altamente conversivos com facilidade. Crie instantaneamente vídeos que capturam a atenção usando poderosos avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Está tendo dificuldades para criar conteúdo que capture a atenção? Este vídeo de 45 segundos, voltado para profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo, demonstra como o gerador de vídeos UGC da HeyGen pode revolucionar suas campanhas. Ele deve adotar um estilo visual moderno e dinâmico com uma narração envolvente e profissional, destacando a integração perfeita de avatares de IA para apresentar narrativas cativantes. Alcance o máximo impacto com o mínimo esforço, transformando seu processo criativo.
Prompt de Exemplo 2
Aumente sua presença online com um vídeo de 60 segundos demonstrando como criar anúncios altamente conversivos usando anúncios UGC autênticos. Destinado a empresas de e-commerce e agências de publicidade, esta peça precisa de um estilo visual conversacional e autêntico, talvez apresentando um usuário real (ou um avatar de IA projetado para parecer um) combinado com sons de fundo naturais. Aproveite a poderosa geração de narração da HeyGen para adicionar um toque pessoal, garantindo que sua mensagem seja ouvida claramente e gere resultados.
Prompt de Exemplo 3
Descubra o poder de uma plataforma de criação de conteúdo impulsionada por IA com um vídeo de 30 segundos explorando suas aplicações para demonstrações de produtos e vídeos de depoimentos. Este prompt é direcionado a gerentes de produto e equipes de sucesso do cliente, exigindo uma estética visual informativa, limpa e profissional com uma narração clara e concisa. Utilize a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para montar rapidamente conteúdo polido que educa e persuade seu público de forma eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Seu Gerador de Explicadores de Marca UGC

Produza rapidamente explicadores de marca autênticos e envolventes com IA, transformando sua mensagem de produto em conteúdo que captura a atenção em apenas alguns cliques.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece gerando uma narrativa envolvente usando a Geração de Roteiro de IA da HeyGen. Basta inserir os detalhes da sua marca e informações do produto, e nossa IA criará um roteiro persuasivo para seu explicador de marca UGC.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione entre uma ampla gama de Avatares de IA para representar sua marca. Esses atores digitais dão vida ao seu roteiro, garantindo uma entrega relacionável e autêntica para seu explicador UGC.
3
Step 3
Aplique a Estética da Marca
Enriqueça seu vídeo com Modelos de Vídeo UGC pré-desenhados. Personalize cores, fontes e integre o logotipo da sua marca usando nossos controles de branding para garantir uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte para Impacto
Finalize seu vídeo com redimensionamento de proporção de aspecto sem interrupções e opções de exportação. Seu novo explicador de marca UGC está agora pronto para ser implantado como anúncios altamente conversivos nas plataformas escolhidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Depoimentos Autênticos

Crie facilmente vídeos de depoimentos cativantes para destacar o sucesso do cliente e construir confiança para sua marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de anúncios UGC altamente conversivos?

A HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos UGC de IA, permitindo que os usuários produzam conteúdo que captura a atenção para anúncios altamente conversivos. Sua plataforma de criação de conteúdo impulsionada por IA simplifica todo o processo, desde a Geração de Roteiro de IA até a finalização do vídeo, tornando os anúncios UGC eficazes acessíveis.

A HeyGen pode ser usada para produzir vídeos de depoimentos autênticos e demonstrações de produtos?

Absolutamente, a HeyGen é um criador de vídeos UGC eficaz projetado para criar vídeos de depoimentos cativantes e demonstrações de produtos envolventes. Você pode aproveitar seus Avatares e Atores de IA e Clones de Voz e Narrações para criar vídeos explicativos de marca UGC de qualidade profissional rapidamente.

Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para produção eficiente de vídeos UGC?

A HeyGen capacita os criadores com robustas capacidades de IA, como a Geração de Roteiro de IA, permitindo a criação de texto para vídeo com Avatares e Atores de IA realistas. Esta plataforma de criação de conteúdo impulsionada por IA também fornece Clones de Voz e Narrações, acelerando significativamente a produção de diversos conteúdos de vídeo UGC.

Como posso manter a consistência da marca dentro dos meus vídeos UGC criados com a HeyGen?

A HeyGen oferece controles abrangentes de branding para garantir que o conteúdo de vídeo UGC esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca. Os usuários podem personalizar vídeos com seu logotipo e cores da marca, utilizando vários Modelos de Vídeo UGC e suporte de biblioteca de mídia para criar vídeos explicativos polidos e alinhados à marca.

