A HeyGen capacita os criadores com robustas capacidades de IA, como a Geração de Roteiro de IA, permitindo a criação de texto para vídeo com Avatares e Atores de IA realistas. Esta plataforma de criação de conteúdo impulsionada por IA também fornece Clones de Voz e Narrações, acelerando significativamente a produção de diversos conteúdos de vídeo UGC.