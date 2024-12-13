Sua Solução Definitiva para Criador de Vídeos de Anúncios UGC

Gere anúncios UGC de alta qualidade com facilidade usando poderosos avatares de IA.

Crie um anúncio de 30 segundos de conteúdo gerado por usuários mostrando a facilidade de fazer vídeos com o criador de vídeos de anúncios UGC da HeyGen, direcionado a proprietários de pequenas empresas que desejam expandir sua presença online. O vídeo deve adotar um estilo visual vibrante e amigável com uma trilha sonora animada e encorajadora, apresentando uma gama diversificada de Avatares de IA para demonstrar apelo global e mensagens personalizadas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um Vídeo de Produto de 45 segundos voltado para marcas de e-commerce, destacando como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA de alta qualidade sem a necessidade de uma equipe de produção completa. Mantenha uma estética visual elegante e profissional com uma geração de Narração clara e autoritária explicando os principais recursos e benefícios, visando converter espectadores em clientes fiéis.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de campanha de Marketing de 60 segundos para redes sociais demonstrando o poder dos anúncios UGC de IA para agências e profissionais de marketing que buscam aumentar o engajamento. O estilo visual deve ser dinâmico e acelerado, acompanhado por música de fundo energética, usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar rapidamente conceitos criativos em conteúdo de vídeo atraente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo tutorial de 20 segundos para influenciadores de redes sociais e aspirantes a usuários do criador de vídeos de anúncios UGC, demonstrando como o recurso de Legendas da HeyGen garante acessibilidade e engajamento. O estilo visual deve ser limpo e instrutivo, com uma narração de áudio amigável e clara, destacando a simplicidade de adicionar sobreposições de texto profissionais a qualquer projeto de vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios UGC

Transforme suas ideias em anúncios de conteúdo gerado por usuários (UGC) atraentes usando IA, projetados para capturar a atenção e impulsionar o engajamento para suas campanhas de marketing.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Anúncio
Comece escrevendo ou colando seu 'roteiro' de anúncio. Nossa plataforma utiliza tecnologia avançada de 'Texto-para-vídeo a partir de roteiro' para converter instantaneamente seu texto em cenas de vídeo dinâmicas, formando a base do seu anúncio UGC.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Dê vida ao seu anúncio escolhendo entre uma gama diversificada de 'avatares de IA' para atuar como seu porta-voz, dando um toque humano à sua mensagem.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Enriqueça a narrativa do seu anúncio com 'geração de Narração' profissional, garantindo que sua mensagem seja clara e envolvente. Refine ainda mais seu vídeo adicionando legendas e aplicando o estilo visual único da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio UGC
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, 'Exporte' facilmente em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Seus 'anúncios UGC de IA' prontos para publicação estão agora prontos para elevar sua campanha de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos atraentes impulsionados por IA, construindo confiança e impulsionando conversões para sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar minha campanha de marketing com IA?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de IA atraentes para sua campanha de marketing usando Avatares de IA realistas e Atores de IA. Transforme facilmente um simples roteiro em conteúdo de vídeo envolvente, aumentando sua produção criativa para qualquer campanha de marketing.

Que tipo de vídeos de produto posso criar com a HeyGen?

A HeyGen serve como um avançado criador de vídeos de anúncios UGC, permitindo que você produza Vídeos de Produto de alta qualidade e anúncios UGC de IA. Nossa plataforma ajuda você a mostrar suas ofertas com visuais dinâmicos e Narrações profissionais.

A HeyGen suporta vários elementos criativos para meus vídeos?

Absolutamente, a HeyGen é um gerador de vídeos de IA versátil que inclui uma rica Biblioteca de Músicas e opções para Legendas Automáticas. Você também pode adicionar facilmente imagens de apoio e localizar seus vídeos em todos os idiomas para alcançar um público global.

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para criadores?

Sim, a HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos, permitindo que os criadores se concentrem em sua visão criativa. Com ferramentas intuitivas, você pode gerar rapidamente vídeos de IA, garantindo um produto final profissional sem edição complexa.

