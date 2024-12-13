O HeyGen simplifica seu fluxo de trabalho com recursos projetados para criadores de vídeos para Twitter. Você pode gerar legendas automáticas para acessibilidade, garantir que seus vídeos estejam sem marca d'água e publicar diretamente no Twitter a partir da plataforma. Isso torna o compartilhamento do seu conteúdo gerado por AI eficiente e profissional.