Gerador de Vídeos para Sessões de Tutoria: Crie Aulas Envolventes Rápido

Crie facilmente guias de estudo em vídeo envolventes e vídeos tutoriais a partir de seus roteiros, aumentando o engajamento dos alunos com a poderosa conversão de texto em vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "guia de estudo em vídeo envolvente" de 90 segundos para tutores online ajudarem estudantes universitários a se prepararem para exames, com um tom profissional e amigável e um estilo visual informativo, utilizando os modelos e cenas do HeyGen para produção rápida e geração de narração de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um "vídeo educativo animado" de 45 segundos para estudantes do ensino fundamental, explicando um conceito científico como a fotossíntese com um estilo visual e de áudio lúdico, colorido e fácil de entender, incorporando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais vibrantes e legendas automáticas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um "vídeo explicativo" de 75 segundos para colegas educadores, apresentando um método de ensino inovador com uma estética visual moderna, concisa e profissional, garantindo compatibilidade multiplataforma através da capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos para Sessões de Tutoria

Crie facilmente guias de estudo em vídeo envolventes e personalizados e aulas usando IA, transformando sua abordagem de ensino para melhor engajamento dos alunos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Aula
Comece colando seu roteiro de sessão de tutoria diretamente na plataforma para aproveitar nossa poderosa geração de texto em vídeo, transformando automaticamente seu texto em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Tutor Virtual
Escolha entre nossa diversa coleção de avatares de IA para apresentar sua aula, adicionando um rosto profissional e envolvente ao seu conteúdo de vídeo educacional.
3
Step 3
Adicione Visuais e Áudio
Eleve seu vídeo adicionando geração de narração personalizada, integrando animações ou incorporando diagramas, garantindo que cada detalhe apoie o conteúdo visual de aprendizado eficaz.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Exporte facilmente seu vídeo de tutoria concluído em vários formatos, garantindo que esteja pronto para distribuição em cursos online, plataformas LMS ou redes sociais para maximizar o engajamento dos alunos.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos

Transforme conceitos intrincados em lições em vídeo claras e digeríveis, melhorando a compreensão e tornando o conteúdo educacional mais acessível para os alunos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meu conteúdo educacional e guias de estudo em vídeo?

O HeyGen capacita educadores a criar vídeos educacionais envolventes e guias de estudo em vídeo dinâmicos usando avatares de IA e capacidades avançadas de conversão de texto em vídeo. Você pode transformar roteiros em conteúdo visualmente rico, aproveitando a geração de narração para explicações claras e melhor engajamento dos alunos.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos tutoriais eficaz para cursos online?

O HeyGen é um criador de vídeos tutoriais eficaz devido à sua plataforma intuitiva movida por IA, oferecendo inúmeros modelos e ferramentas para simplificar a criação. Produza facilmente vídeos de instruções e vídeos explicativos de alta qualidade, tornando tópicos complexos acessíveis para cursos e treinamentos online.

Posso personalizar os aspectos visuais dos meus vídeos de sessão de tutoria com o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen permite ampla personalização para seus vídeos de sessão de tutoria. Você pode aplicar controles de marca, adicionar sobreposições de texto dinâmicas, incorporar animações e utilizar uma biblioteca de mídia abrangente para criar conteúdo visual de aprendizado único e envolvente.

O HeyGen suporta gravação de tela para criar conteúdo de aula detalhado?

Sim, o HeyGen inclui um gravador de Tela e Webcam embutido, perfeito para capturar conteúdo de aula detalhado ou demonstrações de software. Combine isso com avatares de IA e legendas automáticas para produzir vídeos tutoriais educacionais profissionais e acessíveis.

