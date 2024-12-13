A HeyGen facilita a criação de vídeos detalhados de "manutenção preventiva", ajudando os usuários a entender a longevidade do gerador. Você pode demonstrar verificações essenciais como o "nível de óleo", a condição do "filtro de ar" ou a inspeção da "vela de ignição", fornecendo valiosas "dicas de manutenção de geradores" através de avatares de IA envolventes.