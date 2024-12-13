Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a aspirantes a criadores de conteúdo no TikTok, mostrando como eles podem criar vídeos em alta com facilidade. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com transições rápidas e texto na tela, acompanhado de música popular e animada. Destaque os extensos "Templates e cenas" do HeyGen para demonstrar como os usuários podem começar rapidamente sem experiência em design, fazendo seu conteúdo se destacar.

Gerar Vídeo