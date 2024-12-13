Crie um vídeo envolvente de 1 minuto demonstrando como um "gerador de vídeos de notícias com IA" pode otimizar a criação de conteúdo para profissionais de marketing antenados em tecnologia, destacando o processo fluido desde o conceito até a entrega. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando animações de texto dinâmicas e transições nítidas, enquanto o áudio mantém um tom claro e autoritário. Este vídeo deve especificamente mostrar a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen, ilustrando como roteiros podem ser rapidamente convertidos em segmentos de notícias polidos.

