Crie um vídeo de destaque vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing de mídia social, mostrando como eles podem transformar facilmente o conteúdo diário em "Vídeos de Destaque" cativantes para suas plataformas. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com cortes rápidos e música de fundo animada e em tendência, destacando a facilidade de usar os "Modelos e cenas" da HeyGen para impulsionar seu processo criativo.

