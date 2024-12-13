O HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca para garantir que seus vídeos de viagem mantenham uma aparência consistente. Além disso, você pode exportar seus vídeos de viagem de qualidade profissional em resoluções 4K e HD, perfeitos para exibir visuais impressionantes em qualquer plataforma.