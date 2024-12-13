Um vídeo instrucional de 1 minuto projetado para agentes de viagens e proprietários de pequenas agências de viagens, demonstrando como eles podem criar facilmente vídeos promocionais atraentes para agências de viagens. O estilo visual deve ser limpo e gravado na tela, destacando a interface do usuário do HeyGen com uma narração profissional, porém encorajadora, e música de fundo leve e positiva. Este vídeo deve mostrar especificamente o poder de usar "Modelos e cenas" pré-desenhados para construir rapidamente conteúdo envolvente sem a necessidade de experiência extensa em edição, enfatizando a experiência intuitiva do "editor de arrastar e soltar".

Gerar Vídeo