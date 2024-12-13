Os Avatares de IA realistas do HeyGen entregam seus vídeos de conscientização sobre segurança com uma presença visual envolvente, enquanto as narrações multilíngues garantem que sua mensagem ressoe com populações de funcionários diversas. Essa combinação poderosa facilita o treinamento abrangente de funcionários e a compreensão do treinamento de resposta a emergências em todos os contextos linguísticos.