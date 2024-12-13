Sim, a HeyGen fornece uma solução altamente econômica como Criador de Vídeos de IA para gerar vídeos de segurança no local de trabalho envolventes e outros conteúdos de treinamento críticos. Ao utilizar os extensos modelos de vídeo e funcionalidades impulsionadas por IA da HeyGen, as organizações podem reduzir significativamente as despesas tradicionais de produção de vídeo enquanto mantêm alta qualidade.