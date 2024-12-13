Gerador de Vídeos de Serviços de Tradução: Vá Global com AI

Traduza e localize seus vídeos perfeitamente para audiências globais usando dublagem AI e a avançada geração de Narração da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial de 2 minutos direcionado a criadores de conteúdo, agências de produção e equipes empresariais, ilustrando o poder do software de tradução de vídeo da HeyGen. Empregue visuais limpos e informativos e uma narração amigável e especializada enquanto avatares de AI guiam os espectadores pela interface do editor colaborativo, demonstrando como a geração de Narração pode produzir versões multilíngues de qualidade profissional de seu conteúdo sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de 60 segundos voltado para desenvolvedores de e-learning, treinadores corporativos e instituições educacionais, enfatizando a precisão da dublagem AI da HeyGen com sincronização labial precisa. Use visuais envolventes e vozes AI diversas para retratar um cenário de treinamento multinacional, utilizando vários Modelos & cenas e diferentes avatares AI para entregar conteúdo educacional consistente e de alta qualidade em vários idiomas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma montagem rápida e visualmente atraente de 45 segundos para profissionais de marketing de mídia social e agências digitais, mostrando a rápida criação de conteúdo multilíngue. Com uma narração animada e otimista, este vídeo demonstrará como a HeyGen permite redimensionamento rápido de Proporção de aspecto & exportações de vídeos otimizados para diferentes plataformas, garantindo que as Legendas/legendas geradas automaticamente, incluindo exportações SRT, estejam perfeitamente sincronizadas e prontas para distribuição global.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Serviços de Tradução

Transforme seu conteúdo de vídeo para audiências globais sem esforço, traduzindo e localizando-o com AI avançada, expandindo seu alcance e impacto.

1
Step 1
Carregue ou Crie Seu Vídeo
Comece carregando seu vídeo existente ou criando novo conteúdo usando nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para iniciar sua jornada com o gerador de vídeos de serviços de tradução.
2
Step 2
Traduza e Duble Seu Conteúdo
Selecione seu idioma alvo e utilize o tradutor de vídeo AI para gerar automaticamente uma narração traduzida com nossa capacidade de geração de Narração.
3
Step 3
Refine e Localize
Ajuste a narração gerada e personalize as legendas automáticas usando nosso recurso de Legendas/legendas para uma localização perfeita, garantindo relevância cultural.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Globalmente
Uma vez que seu vídeo multilíngue esteja polido, exporte-o no formato de proporção desejado com nosso recurso de redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações para expandir seu alcance global em várias plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Localize Anúncios em Vídeo para Mercados Globais

Gere anúncios em vídeo localizados de alto desempenho em vários idiomas, garantindo que as campanhas ressoem efetivamente com diversas audiências internacionais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen garante tradução e dublagem de vídeo precisas?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de tradutor de vídeo AI para tradução de vídeo precisa e dublagem AI. Nossa plataforma integra capacidades de clonagem de voz AI e sincronização labial precisa para produzir conteúdo multilíngue natural e localizado, garantindo uma experiência de visualização contínua para audiências globais.

A HeyGen pode gerar e personalizar automaticamente legendas para vídeos traduzidos?

Sim, a HeyGen oferece geração automática de legendas e suporta mais de 125 idiomas de legendas. Você pode utilizar o editor de legendas embutido para design personalizado e facilmente salvar suas legendas nos formatos de arquivo SRT ou TXT para ampla compatibilidade e edição posterior.

Quais capacidades técnicas específicas a HeyGen oferece para tradução e clonagem de voz AI?

A tradução de voz AI da HeyGen incorpora tecnologia sofisticada de clonagem de voz para criar narrações com som natural. Isso permite que você produza conteúdo em mais de 280 idiomas e dialetos, preservando a essência do locutor original para diversas necessidades de conteúdo multilíngue.

A HeyGen oferece ferramentas para fluxos de trabalho colaborativos e eficientes de tradução de vídeo?

A HeyGen fornece um editor colaborativo robusto e editor de vídeo online para garantir a criação de conteúdo simplificada. Nosso editor baseado em texto intuitivo e opções versáteis de conversão de arquivos economizam significativamente tempo e esforço na gestão de seus projetos de tradução de vídeo, aumentando a produtividade geral.

