Crie um vídeo de integração de 45 segundos destinado a novos funcionários de transporte, apresentando a cultura da empresa e procedimentos essenciais do primeiro dia. O estilo visual deve ser acolhedor e profissional, usando uma paleta de cores brilhante e otimista, complementada por uma narração amigável e tranquilizadora. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações de forma consistente e envolvente, tornando o processo de 'integração de funcionários' suave para cada novo contratado.

