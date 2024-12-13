Treinamento Criador de Vídeos: Simplifique a Criação de Seus Vídeos

Crie vídeos de treinamento envolventes sem esforço com avatares de IA e recursos de texto para vídeo, garantindo um toque profissional todas as vezes.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

um mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Prompt 1
Direcionado a profissionais de RH e líderes de equipe, este vídeo de 90 segundos explora a habilidade técnica da funcionalidade de texto-para-vídeo da HeyGen. Com um estilo visual profissional e elegante, o vídeo orienta os espectadores pelo processo de transformar materiais de treinamento escritos em vídeos cativantes. A inclusão da geração de voz em off garante que sua mensagem seja entregue de forma clara e eficaz, tornando-o uma ferramenta essencial para sessões de treinamento multilíngues.
Prompt 2
Este vídeo de 45 segundos é perfeito para criadores de conteúdo e profissionais de marketing que buscam aprimorar suas técnicas de criação de vídeo. Com foco em narrativas criativas, o vídeo apresenta a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, permitindo que os usuários enriqueçam seus vídeos de treinamento com visuais e áudios de alta qualidade. O estilo visual é moderno e cativante, incentivando os espectadores a experimentar diferentes elementos para criar conteúdos de treinamento únicos e impactantes.
Prompt 3
Destinado a designers instrucionais e desenvolvedores de e-learning, este vídeo de 2 minutos oferece um olhar aprofundado sobre o recurso de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen. O estilo visual é limpo e informativo, orientando os espectadores pelo processo de otimização de seus vídeos de treinamento para diversas plataformas e dispositivos. Ao destacar a importância de legendas, o vídeo enfatiza a acessibilidade e inclusão, garantindo que seu conteúdo de treinamento alcance um público mais amplo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Assista ao seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Criação de Vídeo Nativo

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Construído com Estrutura e Propósito

Avaliações

Como um Criador de Vídeos de Treinamento Funciona

Aprenda como criar vídeos de treinamento envolventes com facilidade usando nossa plataforma intuitiva.

1
Step 1
Crie Seu Script
Comece criando um roteiro claro e conciso para o seu vídeo de treinamento. Utilize nosso recurso de texto para vídeo para transformar seu roteiro em um formato visual de maneira fluida, estabelecendo a base para uma experiência de aprendizado envolvente.
2
Step 2
Escolha um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Esses avatares podem transmitir sua mensagem de maneira profissional e acessível, aumentando a conexão do espectador com o material.
3
Step 3
Adicionar narração
Aprimore seu vídeo com nossa ferramenta de geração de voz. Este recurso permite que você adicione uma voz com som natural ao seu vídeo, garantindo que sua mensagem seja comunicada de forma clara e eficaz.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo estiver completo, exporte-o no formato desejado. Nossa plataforma suporta diversos redimensionamentos de proporção de aspecto e opções de exportação, facilitando o compartilhamento do seu vídeo de treinamento em diferentes plataformas.

Casos de Uso

A HeyGen revoluciona a maneira como você cria vídeos de treinamento ao utilizar a IA para aumentar o engajamento e a retenção. Com a HeyGen, você pode produzir vídeos de treinamento animados sem esforço e alcançar um público global com facilidade.

Gere vídeos e clipes para redes sociais cativantes em minutos

.

Quickly produce engaging video content for social media to promote your training programs and increase visibility.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de treinamento?

A HeyGen oferece um conjunto completo de ferramentas para criar vídeos de treinamento, incluindo avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Com modelos personalizáveis e cenas, você pode facilmente projetar conteúdos envolventes e informativos sob medida para as necessidades da sua marca.

Quais recursos o HeyGen oferece para vídeos de treinamento animados?

HeyGen possibilita a criação de vídeos de treinamento animados por meio de seus avatares impulsionados por IA e uma extensa biblioteca de mídia. Você pode aprimorar seus vídeos com geração de voz em off e legendas, garantindo que sejam envolventes e acessíveis.

A HeyGen pode produzir conteúdo de treinamento multilíngue?

Sim, o HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues, permitindo que você gere voiceovers e legendas em vários idiomas. Essa funcionalidade garante que seu conteúdo de treinamento possa alcançar um público global de forma eficaz.

Quais técnicas de criação de vídeo a HeyGen oferece?

A HeyGen oferece técnicas avançadas de criação de vídeo, incluindo conversão de texto em vídeo a partir de roteiros, controles de marca e redimensionamento de proporção de aspecto. Essas funcionalidades ajudam você a produzir vídeos de qualidade profissional que estão alinhados com a identidade da sua marca.

