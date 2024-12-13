Crie um vídeo de integração de 60 segundos para novos contratados em uma empresa de tecnologia, apresentando um avatar de IA amigável que os guie pela cultura da empresa. Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno e animado com uma narração de IA animada, demonstrando como é fácil criar vídeos de treinamento profissional usando os avatares de IA e modelos & cenas do HeyGen.

Gerar Vídeo