Gerador de Vídeos de Treinamento: Crie Cursos Envolventes Rapidamente

Transforme seus roteiros em vídeos de treinamento de alta qualidade instantaneamente com nosso avançado gerador de texto-para-vídeo, economizando horas de esforço.

Crie um vídeo de integração de 60 segundos para novos contratados em uma empresa de tecnologia, apresentando um avatar de IA amigável que os guie pela cultura da empresa. Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno e animado com uma narração de IA animada, demonstrando como é fácil criar vídeos de treinamento profissional usando os avatares de IA e modelos & cenas do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para equipes de L&D, focando no treinamento técnico para novos recursos de software. O estilo visual deve ser claro e profissional, utilizando gravações de tela, acompanhadas por narrações precisas de IA geradas diretamente de um roteiro, mostrando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para criação eficiente de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe uma demonstração de produto de 2 minutos para potenciais clientes avaliando um novo recurso de software, visando vídeos de alta qualidade que expliquem claramente funcionalidades complexas. O estilo visual e de áudio deve ser elegante, informativo e incluir narrações profissionais de IA com legendas/captions geradas automaticamente para melhorar a acessibilidade e compreensão.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma atualização dinâmica de projeto interno de 45 segundos para membros da equipe, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para personalizar rapidamente os elementos do vídeo. O vídeo deve ter um estilo conciso e visualmente rico com uma narração entusiástica de IA, transmitindo efetivamente atualizações e promovendo o engajamento da equipe sem a necessidade de ferramentas extensas de edição de vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento

Produza vídeos de treinamento de alta qualidade sem esforço usando IA. Siga estes passos simples para transformar seus roteiros em conteúdo visual envolvente para um aprendizado eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Projeto a partir do Texto
Comece inserindo seu roteiro de treinamento ou selecionando um modelo. Nosso gerador de texto-para-vídeo transforma sua entrada em um vídeo rascunho, formando a base para seu conteúdo.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA e Mídia
Enriqueça seu vídeo escolhendo um avatar de IA para apresentar seu conteúdo. Adicione mídia de nossa biblioteca, faça upload de seus próprios recursos ou aplique controles de marca para alinhar com o estilo de sua organização.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Nossa IA gera narrações com som natural a partir do seu roteiro. Adicione automaticamente legendas ou captions para garantir acessibilidade e clareza para seus materiais de treinamento, produzindo um produto final polido.
4
Step 4
Baixe e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de treinamento de alta qualidade em várias proporções e baixe-o como um arquivo MP4. Compartilhe facilmente seu conteúdo de treinamento impactante com sua equipe ou alunos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Educação em Saúde

.

Esclareça informações médicas complexas com vídeos gerados por IA, tornando o treinamento em saúde mais acessível e impactante para todos os públicos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento envolventes?

O gerador de vídeos de IA do HeyGen transforma prompts de texto em vídeos de alta qualidade usando uma variedade de modelos personalizáveis e avatares de IA realistas. Isso simplifica significativamente a criação de conteúdo para equipes de L&D, tornando-o um gerador de vídeos de treinamento eficiente.

Posso personalizar extensivamente meus vídeos de treinamento usando a plataforma de IA do HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece ferramentas robustas de edição de vídeo, permitindo que você personalize vídeos com sua marca, selecione entre diversas narrações de IA e integre mídia de uma biblioteca de estoque. Isso garante que seu conteúdo de treinamento seja único e profissional.

Quais tipos de avatares e vozes de IA estão disponíveis para conteúdo de integração de funcionários com o HeyGen?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA realistas e mais de 300 narrações de IA em vários idiomas e sotaques. Isso facilita a produção de vídeos de integração de funcionários dinâmicos e conteúdo de treinamento técnico diretamente de texto, aproveitando as capacidades do gerador de texto-para-vídeo do HeyGen.

Como o HeyGen garante uma saída de vídeo de alta qualidade para diversas necessidades de treinamento?

O HeyGen gera vídeos de alta qualidade com visuais de nível profissional e narrações de IA. Os usuários podem facilmente baixar arquivos MP4 e redimensionar proporções para diferentes plataformas, garantindo que seus vídeos de treinamento sejam acessíveis e impactantes em todos os meios.

