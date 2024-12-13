Seu Gerador de Simulações de Treinamento para Aprendizado Interativo

Transforme o treinamento de conformidade e cenários de trabalho em experiências dinâmicas e interativas usando os avatares de IA da HeyGen.

Produza um vídeo envolvente de 90 segundos direcionado a profissionais de TI e desenvolvedores de software, demonstrando as capacidades sofisticadas de um novo software de simulação de treinamento. O estilo visual deve ser moderno e elegante, apresentando elementos de interface na tela e uma narração clara e autoritária. Utilize os avatares de IA da HeyGen para guiar os espectadores através de configurações técnicas complexas e análise de dados em tempo real dentro do software, destacando sua eficiência e recursos avançados.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo envolvente de 2 minutos para departamentos de RH e oficiais de conformidade, explicando como simulações de treinamento interativas, impulsionadas por IA conversacional, revolucionam a educação em conformidade. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional, mas envolvente, com música de fundo clara e de apoio. Os espectadores verão a geração de narração da HeyGen utilizada para articular informações regulatórias complexas e demonstrar como os aprendizes interagem com cenários impulsionados por IA para praticar a tomada de decisões.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 60 segundos para treinadores corporativos e gerentes de L&D, mostrando como soluções personalizadas de eLearning com simulações podem abordar efetivamente cenários comuns no local de trabalho. O vídeo deve ter uma estética visual prática e relacionável com uma trilha sonora animada. Ilustre o processo de criação rápida transformando um roteiro diretamente em vídeo usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, enfatizando a rápida implantação de módulos de treinamento relevantes.
Prompt de Exemplo 3
Direcionado a inovadores tecnológicos e gerentes de produtos de treinamento, este vídeo dinâmico de 45 segundos explorará o potencial de ponta da IA generativa na criação de simulações adaptativas de IA. Um estilo visual visionário, complementado por efeitos sonoros sutis, deve ser empregado. Ele demonstrará a versatilidade e a velocidade da criação de conteúdo ao montar rapidamente cenas diversas usando o recurso de templates e cenas da HeyGen, visualizando como a IA generativa pode rapidamente construir ambientes de simulação variados para aprendizado avançado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Simulações de Treinamento

Crie facilmente simulações de treinamento envolventes e impulsionadas por IA para melhorar os resultados de aprendizado e preparar sua equipe para cenários do mundo real.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Cenário
Comece delineando seu cenário de treinamento. Nossa plataforma utiliza capacidades de Texto para vídeo a partir de roteiro, permitindo que você transforme rapidamente seu conteúdo escrito em diálogos e narrativas de simulação dinâmicas.
2
Step 2
Escolha Avatares e Vozes de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para representar personagens em sua simulação. Personalize sua aparência e utilize a geração de narração realista para dar aos seus cenários um toque humano autêntico e envolvente.
3
Step 3
Adicione Elementos Interativos
Aumente o engajamento integrando pontos de decisão interativos, perguntas e feedback. Utilize nossos Templates e cenas para construir um caminho de aprendizado estruturado, mas flexível, que se adapta às escolhas do usuário.
4
Step 4
Exporte e Implante Sua Simulação
Uma vez que sua simulação de treinamento interativa esteja completa, exporte facilmente seu conteúdo em vários formatos. Nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto garante que sua simulação tenha uma ótima aparência em qualquer dispositivo ou plataforma para implantação perfeita.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Visualize Cenários Complexos

Transforme conceitos abstratos e cenários do mundo real em simulações de vídeo de IA vívidas e interativas, tornando o conteúdo de treinamento complexo imersivo e compreensível.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita simulações de IA e treinamento baseado em avatares?

A HeyGen utiliza IA generativa avançada para criar avatares de IA realistas e conteúdo de texto para vídeo. Isso permite que as empresas desenvolvam simulações de treinamento envolventes e interativas rapidamente, integrando-se diretamente em suas estratégias de simulação de eLearning.

A HeyGen pode integrar-se com plataformas LMS existentes para treinamento baseado em simulação?

Embora a HeyGen se concentre principalmente na geração de vídeos, o resultado pode ser facilmente exportado e carregado em qualquer LMS para integração perfeita. Isso permite a implantação flexível de suas soluções personalizadas de eLearning com simulações.

Quais capacidades a HeyGen oferece para criar cenários personalizados de trabalho e cenários ramificados?

A HeyGen fornece uma plataforma robusta para desenvolver soluções personalizadas de eLearning com simulações, oferecendo diversos avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Você pode projetar cenários realistas de trabalho e cenários ramificados usando vários templates e controles de marca.

Com que rapidez posso gerar uma simulação de treinamento interativa com a HeyGen?

A HeyGen simplifica o processo de se tornar um gerador de simulações de treinamento, permitindo que você produza simulações de treinamento interativas de alta qualidade de forma eficiente. Basta inserir seu roteiro, selecionar um avatar de IA, e a HeyGen gera o vídeo, incluindo narração e legendas, em minutos.

