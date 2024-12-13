Produza um vídeo envolvente de 90 segundos direcionado a profissionais de TI e desenvolvedores de software, demonstrando as capacidades sofisticadas de um novo software de simulação de treinamento. O estilo visual deve ser moderno e elegante, apresentando elementos de interface na tela e uma narração clara e autoritária. Utilize os avatares de IA da HeyGen para guiar os espectadores através de configurações técnicas complexas e análise de dados em tempo real dentro do software, destacando sua eficiência e recursos avançados.

Gerar Vídeo